Madagascar: Coupures de courant - Des appareils électriques endommagés

Les coupures de courant provoquent des dégâts matériels dans de nombreux foyers. À Antananarivo, les appareils électroniques sont souvent victimes de pannes, obligeant les habitants à les remplacer à chaque incident.

Hier, au Fokontany Ambohibao Bongatsara, plusieurs résidents ont signalé que leurs appareils électriques avaient été détruits à la suite d'une coupure de courant survenue dans le quartier.

« Notre ampoule s'est éteinte brusquement avec la coupure de courant », raconte Rasoatiana, habitante du quartier. Elle précise qu'un court-circuit sur un poteau électrique de la Jirama serait à l'origine des pannes. « Nous avons entendu une sorte d'explosion, puis des étincelles sont apparues sur le poteau. Malheureusement, notre four micro-ondes est tombé en panne depuis », ajoute-t-elle.

Pendant plusieurs heures, les habitants ont été plongés dans le noir, le temps que des équipes de la Jirama interviennent pour rétablir l'alimentation électrique.

Chargeurs de téléphone, téléviseurs, subwoofers, ampoules... figurent parmi les appareils endommagés, selon les témoignages des habitants d'Ambohibao Bongatsara. Les pannes répétées et les fluctuations de courant provoquent des désagréments majeurs, contraignant certains foyers à remplacer des équipements coûteux.

Vulnérabilité

Mais ce quartier n'est pas un cas isolé. D'autres abonnés de la Jirama, notamment à Androndrakely, rapportent des situations similaires. Les coupures concernent une large partie de la capitale.

Ces incidents rappellent la vulnérabilité des appareils électroniques face aux variations de tension. Réfrigérateurs, téléviseurs, radios, fours micro-ondes ou décodeurs figurent parmi les premières victimes.

« Notre décodeur a cessé de fonctionner après une surtension », témoigne Miarintsoa, un autre résident.

À Antananarivo, ces problèmes récurrents obligent de nombreuses familles à réparer ou remplacer régulièrement leurs appareils, entraînant des dépenses supplémentaires. « Chaque fois qu'une panne technique survient, un appareil tombe en panne», confirme Sarobidy, une résidente d'Androndrakely.

Ces épisodes mettent en lumière la nécessité d'améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique dans la capitale afin de protéger les foyers et leurs équipements.