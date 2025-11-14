Madagascar: Transport par câble - Les dégâts du téléphérique en cours d'évaluation

Des équipes techniques poursuivent les expertises sur les dégâts subis par le téléphérique d'Antananarivo. Lors de la manifestation du 25 septembre, plusieurs infrastructures des stations, dont celle d'Ankorondrano, ont été partiellement ravagées par un incendie. Des actes de vandalisme ont également été signalés : vitres brisées, groupes électrogènes incendiés et bien d'autres.

Malgré ces incidents, l'exploitation devrait reprendre, selon une source autorisée contactée hier. « Les essais menés ont montré que les habitants ont besoin de ce moyen de transport et attendent avec impatience sa remise en service. Des travaux de réparation seront nécessaires pour restaurer les installations, mais la date exacte de reprise reste pour l'instant inconnue », explique une source autorisée. Des mesures organisationnelles et techniques seront mises en place afin d'assurer son exploitation.

Avant ces événements, le téléphérique fonctionnait du lundi au samedi, quatre heures par jour : de 7 h à 9 h le matin et de 16 h à 18 h l'après-midi. Mis en service le 17 août, il avait rapidement trouvé sa place dans le quotidien des habitants, leur permettant de gagner du temps dans une ville souvent paralysée par les embouteillages. Il a cessé de transporter des passagers après le 25 septembre.

Si ce moyen de transport reste apprécié par une partie des Tananariviens pour sa rapidité et sa praticité, d'autres restent plus sceptiques quant à son utilité et son coût. Le débat sur l'avenir du téléphérique continue donc de diviser la population, alors que certains attendent sa remise en service.

