Madagascar: Courses hippiques - Un jockey malgache s'envole pour la France

À 20 ans, Mamitiana Lucas Andrianantenaina s'envole pour la France. Le jeune passionné de chevaux rejoint l'hippodrome de Maisons-Laffitte comme garçon d'écurie, une première étape vers la concrétisation de son rêve.

Né le 30 septembre 2005, Mamitiana Lucas Andrianantenaina est le cadet d'une fratrie de quatre enfants. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par les chevaux qu'il voyait passer quotidiennement près de chez lui.

« En voyant tous les jours les cavaliers au dos de leurs chevaux, mon envie de monter est née », confie-t-il avec émotion. Cette passion, longtemps nourrie à distance, a pris forme lorsqu'il a intégré le centre équestre de l'Ascel, à Andoharanofotsy.

Après plus d'un an de formation intensive, il y a appris la rigueur, la patience et la discipline nécessaires à la vie d'écurie. Aujourd'hui, il s'apprête à franchir une nouvelle étape en intégrant l'équipe d'un grand hippodrome français.

« C'est une opportunité d'avenir. Je suis fier de représenter l'hippisme malgache dans le domaine que je chéris depuis mon jeune âge », affirme-t-il.

En tant que garçon d'écurie et cavalier d'entraînement, Mamitiana Lucas aura pour mission de préparer les chevaux à la compétition. Ses journées seront rythmées par l'entraînement matinal, les soins quotidiens et la surveillance du bien-être des animaux. Ce rôle exigeant demande autant de force physique que de sensibilité.

Pour lui, cette aventure est bien plus qu'un simple emploi : c'est une fierté nationale. « Je suis très fier de représenter avant tout l'Ascel et ensuite Madagascar à l'extérieur », souligne-t-il.

Grâce au partenariat entre l'Ascel et l'Afasec (Association de Formation et d'Action Sociale des Écuries de Courses), des jeunes comme Mamitiana trouvent leur voie dans le secteur équestre, qui recrute chaque année près de cinq cents travailleurs en France. Pour le jeune Malgache, cette chance est « un rêve qui devient réalité », une preuve que la passion et la persévérance peuvent mener loin, jusqu'aux pistes mythiques de Maisons-Laffitte.