Madagascar: Football/Match amical - Disciple FC face à des expatriés

Spectacle et cadeau de fin d'année pour les passionnés de football. Des joueurs évoluant en Europe et à La Réunion rencontreront en match amical Disciples FC fin décembre à Toamasina.

Le club champion de Madagascar en 2022 défie les expatriés. L'ancien capitaine des Barea au CJSOI en 2010 à La Réunion, Patricio Rabezanahary, sous le parrainage du maire de la commune urbaine de Toamasina, Alain Andriafanomezantsoa, organise la 9e édition du match de défi international entre la formation des expatriés et un grand club local.

Dans le cadre de sa préparation à la prochaine saison du championnat de Madagascar, Disciples FC défiera en match amical les expatriés d'Europe et de La Réunion, le 28 décembre au stade de Barikadimy à Toamasina.

Plusieurs joueurs évoluant en Europe, dont trois en Suisse, en l'occurrence Maxence au centre de formation de Servette, Daneldo au Cluses Scionzier FC et Michael, ainsi que Thino en France, et quatre autres de La Réunion, à savoir Baggio et Fabrice de l'Excelsior, Tsiry Kely de l'ES Dominicaines, Bourahim de Saint-Pierre, Nicolas Thamon, capitaine de la JS Sainte-Rosienne, formeront entre autres l'équipe des expatriés. Ils seront renforcés par les Barea A et médaillés d'argent au dernier CHAN comme Tony de l'Elgeco Plus et Rado de l'AS Fanalamanga.

Échange

L'équipe organisatrice de l'événement poursuit encore en ce moment les négociations avec d'autres expatriés. La participation de quelques Barea à la Coupe d'Afrique des nations en 2019 et d'autres Barea de La Réunion est encore en attente de confirmation. Disciples FC alignera de son côté ses Barea médaillés d'argent au CHAN, à savoir Bono, Claude, Ryan et Andy, ainsi que les ex-Barea au CHAN et aux Jeux des îles comme Tendry, Fabrice, Drogba et Donga.

« Nous voulons, comme à chaque fin d'année, proposer au public un match amical de qualité. Cette rencontre servira, comme toujours, d'échange d'expérience entre les expatriés et les joueurs locaux. La plupart de ces joueurs passent souvent leurs vacances au pays et particulièrement à Toamasina en fin d'année », confie Patricio Rabezanahary.

« Nous prenons en charge une partie des frais de leur voyage, leur hébergement et leur restauration avant, pendant et après l'événement », ajoute l'organisateur.