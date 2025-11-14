Madagascar: Rocade d'Ambohitrimanjaka - Un chauffeur fauche un cycliste et s'enfuit

Un cycliste de 57 ans a perdu la vie hier, vers 9 h, sur la rocade reliant Andohatapenaka à Ambohitrimanjaka, à environ 300 mètres du pont Arts Malagasy. Il a été heurté de plein fouet par un véhicule circulant dans le même sens, en direction d'Ambohitrimanjaka.

Cette voiture légère, de marque Ford et conduite par un homme de 30 ans, a ensuite percuté une moto en double montée. Le conducteur du deux-roues, âgé de 27 ans, chauffeur de taxi-moto, et sa passagère de 26 ans, commerçante, ont été blessés. Cette dernière, plus grièvement atteinte, a été évacuée vers l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

Le chauffard ne s'est pas arrêté après les collisions. Il a poursuivi sa route en direction d'Ambohitrimanjaka, où il a été intercepté par des habitants en colère, prêts à recourir à une vindicte populaire. Grâce à l'intervention des forces de police et de gendarmerie du poste avancé local, l'individu a pu être évacué en sécurité et le véhicule impliqué a été saisi.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident et établir les responsabilités.