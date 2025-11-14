Madagascar: Mahajanga - Des cours assurés dans les heures creuses

Les cours ont repris à Mahajanga après quatre semaines d'interruption. Des heures creuses sont désormais utilisées pour rattraper le retard accumulé.

L'arrêt des cours au niveau des établissements scolaires publics a duré plus de quatre semaines, y compris la pause de dix jours durant les vacances de la Toussaint, à Mahajanga.

Les activités pédagogiques et scolaires ont repris depuis le 3 novembre dernier. Les premiers responsables des établissements ont dû effectuer une réorganisation au niveau des emplois du temps des élèves pour combler les lacunes et les longs arrêts de cours.

Des dispositions particulières sont appliquées pour rattraper les quatre semaines d'arrêt des cours. Des cours sont insérés dans les heures creuses depuis le retour en classe.

Révision

« Si des enseignants sont disponibles, ils assureront les cours dans les classes disponibles entre ces tranches horaires libres. Exemple : si la classe n'a aucune matière prévue à 15h, car ils commencent à 16h l'après-midi, les élèves vont commencer une heure plus tôt», a expliqué le proviseur du lycée Philibert Tsiranana à Mahajanga.

Dans les écoles primaires, les élèves ont procédé à la révision des cours pour affronter l'examen prévu la semaine prochaine.

Les établissements scolaires privés à Mahajanga n'ont jamais cessé de travailler depuis le début de cette crise en septembre, suivie de la grève des enseignants.

Il ne reste plus que cinq semaines pour ce deuxième bimestre avant les vacances de Noël, prévues à partir du 20 décembre prochain. Rappelons que le premier bimestre a débuté en catastrophe : l'année scolaire venait à peine de commencer, mais la grève des enseignants a tout bouleversé.