Madagascar: Recherche supériorité morale, désespérément

Le «plus jamais ça» existe fortement dans les courtes séquences d'espérance. L'espoir que Madagascar fonctionne comme tous ces pays «normaux» dont on voit prospérer la population, affranchie des besoins basiques et assurée dans la sécurité de ses biens et de leur personne. L'espoir que l'exercice du pouvoir ne dérive pas en perquisitions abusives ni détention arbitraire. L'espoir que force reste à la loi, la vraie, la seule légitime, parce qu'elle est adossée à des valeurs et qu'elle porte des principes.

Le régime né du coup d'État de 2009 a commis trop de crimes ordinaires, tant d'exactions banalisées, et encore plus de malversations érigées en mode de fonctionnement, qu'il peut sembler impossible de faire pire. Et c'est justement le piège que n'avait pas réussi à éviter la «parenthèse» 2013-2018 et qu'il faut absolument contourner à la «Refondation» post 25 septembre 2025.

En certaines indécrottables espérances, j'en serais presque à la naïveté optimiste des Gen Z: parce que nous n'avons pas le droit d'accepter comme fatalité un pays du tiers-monde qui s'enfonce encore plus dans le sous-développement économique, politique, moral.

C'est justement cette quête incessante de la supériorité morale (pas plus tard que le 4 août 2025 dans la Chronique «Difficile supériorité morale») qui me sert encore d'aiguillon, avant lassitude et regrets éternels.

La SADC est venue écouter ceux du régime déchu, qui ne peuvent certainement pas se prévaloir de leurs anciennes turpitudes et qui n'ont aucun droit une à amnésie amnistiante. La SADC a-t-elle documenté les années 2009-2013 et 2019-2025 ?

Justement, c'est le «plus jamais ça». Perquisitions, garde à vue, enquêtes, poursuites, condamnations, doivent suivre un canevas qui conforte les justiciables malgaches et rassure le reste du monde : la procédure. Au-delà, mieux qu'une base légale, il est question de socle moral.