Sénégal: Commercialisation du riz local - L'État fixe le prix et lance un plan pour booster la consommation

13 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora Diop

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé la signature d'un protocole d'accord sur la commercialisation du riz sénégalais, conclu le 12 novembre 2025 avec les acteurs de la filière rizicole et les organisations de commerçants.

Cet engagement vise à renforcer la consommation du riz local tout en garantissant un meilleur soutien aux producteurs nationaux. Selon le communiqué, le prix ex-usine du riz blanc a été fixé à 350 F CFA le kilo, une mesure destinée à assurer une rémunération juste aux producteurs tout en encourageant les consommateurs à privilégier l'offre locale. Les commerçants se sont, de leur côté, engagés à acquérir l'intégralité des volumes disponibles sur les sites de production.

Pour accompagner cette dynamique, un mécanisme d'indexation des importations sur les achats de riz sénégalais sera appliqué. L'objectif est de favoriser l'approvisionnement des marchés en riz issu de la production nationale et de réduire la dépendance aux importations.

Suspension provisoire des délivrances de DIPA

Le ministère prévoit également une vaste campagne nationale de communication et de promotion pour mieux valoriser les atouts du riz local et sensibiliser les ménages. Cette campagne sera pilotée directement par le ministère afin de stimuler la demande et accroître la consommation.

Par ailleurs, toutes les délivrances de DIPA sont provisoirement suspendues, le temps d'évaluer les stocks disponibles et de privilégier l'achat du riz local. Pour garantir un suivi rigoureux du protocole, un cadre interministériel réunissant les ministères du Commerce et de l'Agriculture a été mis en place.

Le ministère salue la collaboration de toutes les parties prenantes et les invite à poursuivre la mise en oeuvre coordonnée des mesures, condition essentielle au succès du dispositif.

