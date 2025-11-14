Sénégal: Microfinance - Un budget 2026 en forte baisse mais des programmes maintenus

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Affaires économiques ainsi qu'à la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, a examiné ce jeudi 13 novembre le projet de budget 2026 du Ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire.

Le ministre Alioune Dione est venu défendre les crédits alloués à son département. Pour l'exercice 2026, les crédits de paiement du ministère sont fixés à 7 727 939 613 F CFA, contre 15 255 677 737 F CFA en 2025. Cela représente une diminution de 7 527 738 124 F CFA, soit 49,34 % en valeur relative.

Cette contraction s'explique d'abord par l'absence de dotation du PLASEPRI, arrivé à son terme en tant qu'unité de projet. Le programme attend désormais la mise en place d'un dispositif de pérennisation financé par les ressources revolving accumulées.

La baisse est également liée à une omission technique : dans le cadre du PROMISE, une partie des ressources du prêt accordé par la Banque islamique de développement (BID) a déjà été mobilisée, mais le reliquat -- estimé à 3 796 945 397 F CFA et dont le décaissement est prévu en 2026 -- n'a pas été inscrit par les services du Ministère des Finances. Selon les responsables du ministère, les principaux obstacles administratifs ayant freiné ce décaissement ont désormais été levés.

Malgré la contraction budgétaire, les responsables du ministère assurent que les programmes prioritaires seront poursuivis et que les mécanismes de financement alternatifs permettront de maintenir les actions en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire.