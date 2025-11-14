Sénégal: Microfinance - Un budget 2026 en forte baisse mais des programmes maintenus

14 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Affaires économiques ainsi qu'à la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, a examiné ce jeudi 13 novembre le projet de budget 2026 du Ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire.

Le ministre Alioune Dione est venu défendre les crédits alloués à son département. Pour l'exercice 2026, les crédits de paiement du ministère sont fixés à 7 727 939 613 F CFA, contre 15 255 677 737 F CFA en 2025. Cela représente une diminution de 7 527 738 124 F CFA, soit 49,34 % en valeur relative.

Cette contraction s'explique d'abord par l'absence de dotation du PLASEPRI, arrivé à son terme en tant qu'unité de projet. Le programme attend désormais la mise en place d'un dispositif de pérennisation financé par les ressources revolving accumulées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La baisse est également liée à une omission technique : dans le cadre du PROMISE, une partie des ressources du prêt accordé par la Banque islamique de développement (BID) a déjà été mobilisée, mais le reliquat -- estimé à 3 796 945 397 F CFA et dont le décaissement est prévu en 2026 -- n'a pas été inscrit par les services du Ministère des Finances. Selon les responsables du ministère, les principaux obstacles administratifs ayant freiné ce décaissement ont désormais été levés.

Malgré la contraction budgétaire, les responsables du ministère assurent que les programmes prioritaires seront poursuivis et que les mécanismes de financement alternatifs permettront de maintenir les actions en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.