L'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso a organisé une cérémonie de remise de don de matériel médical au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo, mercredi 12 novembre 2025, à Ouagadougou.

La République populaire de Chine veut renforcer sa coopération sanitaire avec le Burkina Faso. Ce renforcement s'est matérialisé par la remise de lots de matériel et consommables médicaux pour la chirurgie cardiaque. C'est le directeur général de l'accès aux produits de santé, Zakaria Yabré, qui a reçu le don pour le transmettre au directeur du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo. C'était mercredi 12 novembre 2025, à Ouagadougou. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Deyong Zhao, a indiqué que ce don de matériel médical est estimé à 120 millions F CFA.

Il a donc expliqué que le don vient soutenir l'Initiative présidentielle pour une santé de qualité prônée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le diplomate a aussi signifié que cette remise de don entre dans le cadre du partenariat entre le CHU de Tengandogo et le premier hôpital affilié à l'université des sciences et technologies de Chine, depuis plusieurs années. L'ambassadeur Zhao s'est réjoui des résultats de ce partenariat.

« Dans le but de promouvoir la construction et le développement de la chirurgie cardiaque au Burkina Faso, à ce jour, les deux parties ont pu faire de grandes réalisations dans les soins sanitaires, avec 93 opérations cardiaques 13 téléconsultations. 19 professionnels médicaux burkinabè sont allés en Chine pour des formations », a-t-il précisé. L'ambassadeur de la République populaire de Chine a souhaité que les deux parties puissent renforcer la connexion stratégique afin de contribuer au développement du système sanitaire du Burkina Faso.

Le directeur général de l'accès aux produits de santé, Zakaria Yabré, a affirmé que le don est constitué de consommables utilisés dans le service de chirurgie cardiaque et vasculaire pour venir en appui aux malades qui fréquentent ce service. « Lorsque vous êtes hospitalisés dans un service de cardiologie vasculaire, vous pouvez être appelés à faire des dépenses astronomiques. Ces dispositifs médicaux coûtant très chers viendront soulager les souffrances des patients », a-t-il poursuivi.

Il a donc remercié au nom du ministre de la Santé, le premier hôpital affilié à l'université des sciences et technologies de Chine, la Croix rouge chinoise et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso pour le renforcement du partenariat sanitaire. Le directeur du CHU de Tengandogo, Lin Somda, a confié que ce matériel médical est un gros soulagement pour l'hôpital et les malades. Il a laissé entendre que ces produits seront prioritairement destinés aux malades démunis.