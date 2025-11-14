Le gouverneur de l'ex région de l'Est, Ram Joseph Kafando, a lancé, hier jeudi 13 novembre 2025, à Fada N'Gourma, les travaux d'aménagement et d'embellissement des villes de sa circonscription administrative.

C'est parti pour la phase opérationnelle de l'initiative présidentielle Faso Mêbo dans l'ex-région de l'Est, aujourd'hui composée du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa. En effet, les travaux d'aménagement et d'embellissement des villes ont été lancés, officiellement, par le gouverneur Ram Joseph Kafando.

Et c'est sur le site du marché central de Fada N'Gourma que les autorités de la région et la population, fortement mobilisée, se sont retrouvées pour la cérémonie officielle de pose des premiers pavés, marquant le début effectif des travaux. Une cérémonie ponctuée par diverses contributions matérielles et financières des acteurs de la région à l'initiative, manifestant, ainsi, leur adhésion à la dynamique.

La Délégation spéciale régionale, conduite par le gouverneur Kafando, a offert du matériel d'une valeur estimée à 7,7 millions F CFA. Les opérateurs économiques de la région ont, pour leur part, mis à disposition plus de 104 tonnes de ciment, deux tonnes de riz, dix pelles, dix brouettes, soit un appui total évalué à 15 millions F CFA.

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) de la région, au-delà de leur engagement sur le front sécuritaire, ont contribué à hauteur de 5 millions F CFA, un geste composé de 200 tonnes de granite, 20 tonnes de ciment, 300 moules... L'entreprise « SOROUBAT » a offert 75 tonnes de granite, tandis que la société de transport « GHUNTER » a fait don de 40 tonnes de ciment.

D'autres « fils et filles » de la région ont apporté, ce jour, leurs contributions. Visiblement satisfait, le gouverneur Ram Joseph Kafando a salué la mobilisation citoyenne autour de Faso Mêbo, qu'il a qualifiée de « programme patriotique et inclusif » traduisant la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

« L'initiative Faso Mêbo nous rappelle que la souveraineté et la dignité d'un peuple se construisent d'abord par ses propres mains, à travers l'unité, la solidarité et le travail », a-t-il déclaré. Pour lui, ces travaux d'aménagement et d'embellissement symbolisent la volonté collective de redonner à la cité son éclat et sa fierté.

Une mobilisation citoyenne exemplaire

« Ils permettront non seulement d'améliorer le cadre de vie, mais aussi de renforcer la cohésion sociale autour d'un idéal commun : faire de Fada N'Gourma une ville modèle, propre, accueillante et dynamique », a-t-il souligné.

Le président de la Délégation spéciale communale, Jérôme Kampadiba Idani, a, pour sa part, exprimé sa reconnaissance au gouvernement et au chef de l'Etat pour cette initiative fondée sur « le don de soi pour la patrie ». Il a salué « la mobilisation, l'engagement et le dévouement de la population qui, s'en est appropriée depuis que Faso Mêbo a déposé ses valises à Fada N'Gourma, en fin septembre dernier.

A sa suite, le représentant du coordonnateur régional de l'initiative, le lieutenant Abdoulaye Sourabié, a insisté sur la dimension citoyenne et souverainiste de Faso Mêbo. « Ce programme n'est pas qu'un projet d'infrastructure. C'est une révolution citoyenne qui redonne la parole et le pouvoir d'agir au peuple. Chaque Burkinabè, quel que soit son rang ou sa condition, a un rôle à jouer. Ce n'est pas la quantité de la contribution qui compte, mais l'esprit de solidarité qui l'accompagne », a-t-il déclaré.

Pour que Faso Mêbo rayonne dans la cité de Yendabli et ailleurs, le gouverneur Kafando a appelé la population à maintenir la cadence. « Je voudrais donc inviter chacun, individuellement et collectivement, à maintenir le cap de la mobilisation. Continuons d'apporter nos contributions, nos idées et notre énergie pour que Faso Mebo soit une réussite totale dans notre région », a-t-il lancé, avant de rendre hommage aux FDS et aux VDP pour leurs sacrifices quotidiens.