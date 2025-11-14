Afrique: Journée mondiale du diabète - L'OMS fixe un cadre global pour les femmes enceintes

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié ce 14 novembre ses premières recommandations mondiales dédiées à la prise en charge du diabète pendant la grossesse, une maladie qui touche une grossesse sur six, soit 21 millions de femmes chaque année. Cette publication marque une avancée majeure alors que les complications liées au diabète maternel représentent un défi croissant, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Non traité ou mal géré, le diabète pendant la grossesse expose les femmes à des complications graves telles que la pré-éclampsie, la mortinatalité ou les blessures à la naissance. Les risques persistent après l’accouchement, les mères et leurs enfants présentant un risque accru de développer un diabète de type 2 et des maladies cardiométaboliques tout au long de leur vie.

Pour la première fois, l’OMS propose une norme de soins entièrement dédiée au diabète durant la grossesse. « C’est la première fois que nous publions une norme de soins spécifique pour la prise en charge du diabète pendant la grossesse », a déclaré le Directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il souligne que ces nouvelles recommandations sont ancrées dans les réalités des femmes et visent à garantir à chacune un accès à des soins de haute qualité, où qu’elle vive.

Les lignes directrices comprennent 27 recommandations qui mettent l’accent sur des soins adaptés aux besoins des femmes. Elles préconisent des conseils individualisés sur l’alimentation, l’activité physique et les objectifs de glycémie. Elles recommandent également un suivi optimal, avec un contrôle régulier de la glycémie lors des visites prénatales et à domicile.

Le traitement doit être personnalisé selon qu’il s’agit d’un diabète de type 1, de type 2 ou d’un diabète gestationnel. Les femmes souffrant d’un diabète préexistant devraient bénéficier d’une prise en charge spécialisée et multidisciplinaire.

Cette nouvelle feuille de route représente une étape déterminante pour renforcer la santé maternelle et lutter contre les maladies non transmissibles. L’OMS insiste sur la nécessité d’intégrer pleinement la gestion du diabète dans les soins prénatals de routine et d’assurer un accès équitable aux médicaments et technologies indispensables, en particulier dans les pays à ressources limitées.

La ligne directrice est lancée à l’occasion de la Journée mondiale du diabète 2025, dont le thème « Le diabète à toutes les étapes de la vie » rappelle que toute personne vivant avec la maladie devrait bénéficier de soins intégrés, d’un environnement favorable et de politiques soutenant la dignité, la santé et l’autogestion.

Le diabète est aujourd’hui l’un des problèmes de santé qui connaît la plus forte progression dans le monde, touchant plus de 800 millions de personnes. Il est l’une des principales causes de maladies cardiaques, d’insuffisance rénale, de cécité et d’amputations. La hausse la plus marquée est enregistrée dans les pays à revenu faible et intermédiaire, où l’accès aux soins et aux médicaments essentiels reste limité.