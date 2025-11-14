Congo-Kinshasa: Ce qu'il faut savoir sur Aimé Boji, nouveau président de l'Assemblée nationale en RDC - Portrait

Qui est Aimé Boji ?

Né le 8 janvier 1968 à Kabare, dans le Sud-Kivu, Aimé Boji Sangara Bamanyirue est un homme politique congolais issu d'une lignée politique, étant le fils de l'ancien gouverneur du Kivu, Boji Dieudonné, en 1966. Économiste de formation, il a consolidé ses savoirs au Collège Alfajiri de Bukavu où il a obtenu son diplôme d'État en mathématiques et physique en 1987, puis a poursuivi ses études supérieures en Angleterre, décrochant une licence en économie, administration des affaires et gestion à l'Université Oxford Brookes en 1994, ainsi qu'une maîtrise en économie du développement à l'Université d'East Anglia en 1997.

Originaire du territoire de Walungu, il s'est engagé en politique en 2006 en tant que député national, poste pour lequel il a été réélu en 2011 et en 2023 sous la bannière de l'Union pour la nation congolaise (UNC).

Sa carrière ministérielle inclut des responsabilités telles que ministre du Commerce extérieur en 2016, ambassadeur itinérant du Président Félix Tshisekedi en 2019, ministre du Budget de 2021 à 2025, puis ministre de l'Industrie en août 2025. Deux mois plus tard, le 20 octobre, il a démissionné afin de briguer la présidence de l'Assemblée nationale, illustrant ainsi son ascension progressive au coeur du pouvoir congolais.

Travailler pour le peuple congolais

Aimé Boji Sangara, candidat unique au poste de président de l'Assemblée nationale a été élu avec plus de 400 voix. La plénière consacrée au vote et à son installation a eu lieu ce jeudi 13 novembre jusque tard dans la soirée. Le successeur de Vital Kamerhe au perchoir promet de travailler pour l'intérêt du peuple congolais, tout en prônant une assemblée nationale inclusive et un espace d'expression démocratique apaisé sans stigmatisation ni méfiance.