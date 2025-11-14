Burkina Faso: Faso Mêbo dans le Nando - Les activités de pavage des rues officiellement lancées

Le gouverneur de la Région du Nando, Adama Jean Yves Béré, a lancé, samedi 8 novembre 2025, à Koudougou, les activités de pavage des rues par l'Initiative Faso Mêbo.

Après son lancement, vendredi 10 octobre 2025 dans la région du Nando, l'Initiative Faso Mêbo est entrée dans la phase d'embellissement des villes dans cette région. La pose des premiers pavés est intervenue, samedi 8 novembre 2025, à Koudougou à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel des travaux.

Selon le gouverneur, Adama Jean Yves Béré, cette cérémonie marque une autre étape dans le processus de l'Initiative, l'aménagement et de l'embellissement des villes de la région. Faso Mêbo dans la région de Nando, a-t-il dit, ce n'est pas seulement des pavés, c'est les places publiques, les universités, les instituts et grandes écoles, les monuments.

Toute chose qui permettra de donner un nouveau visage aux différentes villes de la région et propulser le Burkina vers un développement social et économique. A cette occasion, le président du comité de suivi, le capitaine Nathanaël Ismaël Nombré, commandant du 3e Bataillon d'intervention aéroporté(BIA) de Koudougou, a confié que l'Initiative Faso Mêbo dans la région du Nando en un mois présente un bilan satisfaisant.

En effet, il note que Faso Mêbo compte 1 000 tonnes de ciment, 4 800 tonnes de moule, 60 tonnes de sables fin, 6 tonnes de riz, un ordinateur, une centaine de pelle, plus d'un 1 400 000 F CFA en espèce et bien d'autres.

Au titre des réalisations, il a fait savoir que plus de 100 000 pavés ont été confectionnés. Ces résultats sont le reflet du patriotisme des filles et fils de la région du Nando et leur engagement pour embellir la région. Et à travers ces actes, a-t-il souligné, c'est un message fort que les Burkinabè lancent au monde entier sur leur volonté à se développer en comptant sur leurs propres forces.

« Avec les routes bien pavées, on aura moins de poussière et moins de risques d'inondations dans nos villes », a ajouté M. Nombré. A cette occasion, la commune de Nanoro a remis 4 tonnes de ciment à Faso Mêbo.