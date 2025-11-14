Burkina Faso: Commune Bobo-Dioulasso - 31 nouveaux retraités honorés

La commune de Bobo-Dioulasso, à travers sa direction des ressources humaines, a organisé une cérémonie d'hommage à 31 nouveaux retraités de la commune, vendredi 7 novembre 2025, à l'hôtel de ville de Bobo-Dioulasso.

Ils totalisent entre 8 à 35 ans de carrière professionnelle au sein des services de la commune de Bobo-Dioulasso. Admis à faire valoir leurs droits à la retraite en 2024 pour certains et en 2025 pour d'autres, ces agents de la commune ont été magnifiés, vendredi 7 novembre 2025, à travers une cérémonie d'hommage qui leur a été dédiée.

Au nombre de 31, ils ont tous reçu des cadeaux d'au revoir pour leurs « bons et loyaux services », rendus à la commune. Selon le président de la délégation spéciale communale de Bobo-Dioulasso, Laurent Koutoukou Kontogom, cette cérémonie est une reconnaissance des sacrifices que ces derniers ont consentis pour le développement socio-économique de la ville de Sya.

Pour lui, cette gratitude représente également la satisfaction des populations auxquelles ils ont rendu des services publics de proximité durant leur carrière. « Félicitations pour votre riche carrière au service de la commune de Bobo-Dioulasso. Vous avez passé la totalité de votre vie professionnelle à servir de cette institution qui, avec vous et grâce à vous continue de grandir. Vous nous quittez professionnellement, mais, vous allez demeurer des ressorts sur lesquels nous allons nous appuyer pour mieux conduire l'action au quotidien », a-t-il lancé aux nouveaux retraités.

Le porte-parole des retraités, Seydou Drabo, a exprimé leur gratitude aux responsables de la commune pour l'accompagnement dont ils ont bénéficié au cours de leurs carrières. Pour lui, cette cérémonie est une marque de reconnaissance pour le travail accompli durant leurs années de services. « La retraite n'est pas la fin d'un engagement, mais une nouvelle manière de servir », a-t-il indiqué tout en saluant la tenue de cette cérémonie d'hommage à leur honneur.