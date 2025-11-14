Burkina Faso: Industries agroalimentaires - Le Premier ministre reçoit une délégation de la faîtière

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce jeudi 13 novembre 2025 à Ouagadougou, une délégation de la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire et de transformation du Burkina Faso (FIAB), conduite par sa secrétaire générale, madame Maïga Amamatou.Les échanges ont porté sur la 13e édition des Journées agroalimentaires (JAAL) ainsi que sur les perspectives de développement du secteur de la transformation agroalimentaire dans notre pays.

Au cours de l'entretien, la délégation a exprimé sa reconnaissance au gouvernement et particulièrement au Premier ministre pour son soutien constant au secteur, illustré par le patronage qu'il a bien voulu accorder à la prochaine édition des JAAL.

La faîtière a également salué la vision éclairée du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a replacé le développement endogène et la valorisation des productions nationales au coeur de l'action publique.

Placée sur le thème «Transformation agroalimentaire et souveraineté alimentaire au Burkina Faso : enjeux, défis et perspectives », la 13 édition des JAAL se tiendra, du 28 novembre au 5 décembre 2025, dans le pavillon Soleil levant du SIAO à Ouagadougou.

Véritable vitrine du savoir-faire national, cet événement constituera un espace d'échanges, de réflexion et d'exposition du potentiel des acteurs de la transformation agroalimentaire issus des différentes régions du pays.

L'édition 2025 se déroulera sur le signe du « Consommons local ».

« Ce sera une opportunité pour nous de montrer le potentiel dont disposent les acteurs de la transformation agroalimentaire au Burkina Faso, à travers l'exposition des produits des différentes régions du pays », a déclaré le secrétaire exécutif de la FIAB, Modeste Ouédraogo.

Le Premier ministre a félicité la FIAB pour son engagement constant et l'a exhortée à renforcer la professionnalisation du secteur, condition essentielle à la compétitivité des entreprises locales.Il a encouragé les transformateurs à investir dans la production des matières premières locales et à faire confiance aux inventions et innovations nationales, gages d'équipements accessibles et d'un progrès technologique fondé sur le génie burkinabè.

« Nous sommes engagés à changer les choses », a affirmé le chef du gouvernement, réaffirmant la détermination de l'Exécutif à protéger le marché national, à sécuriser la matière première et à promouvoir la consommation locale des produits dans le cadre de la Stratégie nationale de transformation économique.

Créée en novembre 1991, la FIAB s'impose aujourd'hui comme un acteur clé du développement industriel et agroalimentaire du Burkina Faso. Forte de plus de trois décennies d'expérience, elle oeuvre à la structuration des filières, à la promotion de l'innovation et au renforcement du leadership des entreprises nationales.

Par son action, elle contribue activement à faire de l'agroalimentaire un pilier de la souveraineté et de la prospérité du Burkina Faso.

DCRP/Primature