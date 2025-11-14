Burkina Faso: Semaine du numérique - La 20e édition prévue du 18 au 21 novembre 2025

Le Comité national d'organisation de la 20e édition de la Semaine du numérique a animé une conférence de presse pour annoncer la tenue de l'évènement, partager les grandes orientations, ainsi que les innovations majeures, jeudi 13 novembre 2025, à Ouagadougou.

Le rendez-vous de l'édition 2025 de la Semaine du numérique est prévu, du 18 au 21 novembre, au Salon international de Ouagadougou (SIAO). L'annonce a été faite par le Comité national d'organisation (CNO) de la 20e édition, jeudi 13 novembre 2025, à Ouagadougou, lors d'une conférence de presse.

Le secrétaire général du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, par ailleurs, président du CNO, Borlli Michel Jonas Somé, a indiqué que la rencontre vise à lancer officiellement les activités et informer les journalistes sur les grandes orientations et innovations de l'édition 2025.

Il a renseigné qu'à l'exception de la cérémonie de clôture, toutes les activités se tiendront au SIAO. Patronnée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, cette 20e édition est placée sur le thème « l'Intelligence Artificielle au coeur de la transformation digitale ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette thématique selon M. Somé, reflète la volonté du Burkina Faso de s'engager résolument dans une dynamique fondée sur des actions concrètes, en s'appropriant les technologies les plus avancées pour optimiser les politiques publiques, améliorer la performance des services et stimuler une innovation économique durable.

Pour approfondir cette réflexion, des sous-thèmes seront développés à savoir, « Gouvernance, talents et marché pour une IA inclusive », « Infrastructures et données pour une IA souveraine », « Sécurité, éthique et respect des droits humains » et « Recherche et développement pour une IA endogène », a notifié le président du CNO.

Il a confié que d'autres activités vont enrichir l'évènement telles que, les « Conf'Days » et une conférence scientifique dédiée à l'IA, le Salon international des TIC et de la Bureautique de Ouagadougou (SITICO). Il y aura également le village des startups et de l'innovation, des formations aux TIC ciblant divers publics, les traditionnels jeux-concours TIC et la solennelle Nuit des lauréats.

Focus sur les innovations

Un focus a été fait par le conférencier sur les innovations de l'édition 2025. Parmi celles-ci, « Le voyage vers le futur » qui est une expérience immersive unique qui transportera les visiteurs en 2035 dans un Burkina Faso où l'IA est intégrée dans tous les secteurs de la vie quotidienne et économique. Il a également évoqué la création de l'espace « Robots IA » avec des démonstrations interactives de robots humanoïdes et quadrupèdes, ainsi que des ateliers d'initiation à la programmation robotique pour tous.

Borlli Michel Jonas Somé a, en outre, relevé qu'en plus de la conférence scientifique sur l'IA devant réunir des chercheurs, universitaires et experts pour discuter des avancées de la recherche et de l'innovation locale, le « RoboKids Burkina », un espace dédié à la jeunesse, accueillera la finale de la première compétition nationale de robotique pour enfants.

Il s'agit pour lui, de stimuler les vocations scientifiques dès le plus jeune âge. Le Ghana est le pays invité d'honneur de cette 20e édition de la Semaine du numérique. Pourquoi, le choix de ce pays ? En réponse, Borlli Michel Jonas Somé a expliqué que lors des années antérieures, il y a eu d'autres pays. « Nous avons décidé d'inviter le Ghana parce que, c'est un pays ami, voisin et allié. Aussi, ils ont compris l'importance et ont une longueur d'avance dans la technologie de l'IA », a précisé le président du CNO.