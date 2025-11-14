Burkina Faso: Université Norbert-Zongo - Deux nouvelles salles de cours inaugurées à Fasotex

La présidente de l'université Norbert-Zongo, Pr Eugénie Maïga, a visité, lundi 10 novembre 2025, deux nouvelles salles de cours entièrement rénovées sur le site de Fasotex, ex-Faso Fani de Koudougou. D'une capacité totale de 1 100 places assises, ces magasins transformés vont permettre de pallier le problème des infrastructures d'accueil dans cette université.

Les responsables de l'Université Norbert-Zongo (UNZ) mettent les bouchées doubles pour faire face aux problèmes des infrastructures d'accueil des étudiants. En effet, la présidente de l'UNZ et son équipe ont visité, lundi 10 novembre 2025, deux nouvelles salles de cours entièrement rénovées sur le site de l'usine Fasotex, ex-Faso Fani de Koudougou.

Selon la présidente de l'UNZ, Pr Eugénie Maïga, il s'agit d'anciens bâtiments de l'usine qui servaient de magasins et qui ont été transformés et réfectionnés pour les besoins de l'université. Elles sont affectées aux promotions 2023 et 2024 de la filière Sciences de la vie et de la terre (SVT), et la visite des responsables de l'UNZ marque également le début effectif des cours sur le site de Fasotex.

A écouter Eugénie Maïga, son institution a sillonné la ville de Koudougou à la recherche de salles de grande capacité à louer pour accueillir des promotions. Après des résultats infructueux, les magasins de Fasotex ont été identifiés et des démarches ont été entreprises auprès des autorités de tutelle pour l'obtention d'une autorisation et pour procéder à la réfection des bâtiments.

« Cette procédure administrative a duré trois ans. Avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ainsi que de celui de l'Economie et des Finances, nous avons pu obtenir des ressources des Fonds miniers qui nous ont permis de rénover ces salles, l'une de 700 places et l'autre de 400 places assises »,

a-t-elle expliqué. Au terme d'un appel d'offres, c'est l'entreprise BMS qui a été retenue pour la réfection des deux magasins pour une durée de 30 jours. Une entreprise qui a mis les bouchées doubles pour livrer ces salles de plus de 600 m².

« Le chevauchement des années »

A la veille de l'expiration du délai, le 16 octobre 2025, le Pr Eugénie Maïga se souvient s'être rendue dans la nuit sur le site, où elle a félicité l'entreprise pour la qualité des travaux et le respect des délais. La présidente de l'UNZ a ajouté que deux autres salles seront aussi réhabilitées, avec pour objectif principal de rattraper les retards dans toutes les filières et de faire du chevauchement des années académiques un mauvais souvenir à l'université Norbert-Zongo. Une occasion saisie par le Pr Maïga pour exprimer sa gratitude aux ministères ci-dessus cités et à celui en charge du commerce et de l'industrie, dont relève l'usine Fasotex.

Pour le Président du conseil d'administration (PCA) de l'UNZ, Dr Tiga Alain Ouédraogo, c'est un ouf de soulagement pour les responsables de l'université, les enseignants et les étudiants qui doivent prendre les cours dans ces salles. « Ces salles sont à votre disposition, vos cours peuvent être programmés les matins et les soirs. Prenez-en bien soin et travaillez à exceller par le savoir », a-t-il dit aux étudiants.

Le délégué de la promotion, Abdoul Razack Ouandaogo, au nom de ses camarades, a remercié les responsables de l'UNZ pour ces salles qui vont leur permettre de suivre les cours dans la sérénité et d'obtenir la licence au bout de trois ans.

Il a cependant plaidé pour la présence de vigiles afin d'assurer la sécurité des engins. Dans le même sens, le porte-parole des étudiants de SVT 2024 et 2025 souhaite que les cours du soir ne se prolongent pas au-delà de 20 heures, du fait que le site est situé un peu hors de la ville. Le vice-président chargé des enseignements, des innovations pédagogiques et de la professionnalisation, Dr Doua Allain Gnabahou et Pr Isidore Yanogo, vice-président chargé de la recherche et de la coopération universitaire, faisaient partie de la délégation.