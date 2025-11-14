Burkina Faso: Soutenance à l'université Nazi - Boni - Abdel Aziz Nabaloum analyse la spécialisation des journalistes à Sidwaya

14 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Noufou Nebie et Zisso Patricia Coulibaly (Stagiaire)

Le rédacteur en chef du quotidien Sidwaya, Abdel Aziz Nabaloum, a soutenu son mémoire pour l'obtention du Master en Techniques des métiers de l'information, mercredi 12 novembre 2025, à l'université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso. Son travail a porté sur le thème : « La spécialisation des journalistes au quotidien burkinabè Sidwaya : difficultés et défis ».

Il a défendu son mémoire devant un jury composé de trois membres et présidé par Dr Regis Dimitri Balima , en présence de plusieurs collègues venus le soutenir. Journaliste chevronné, Abdel Aziz Nabaloum s'est penché sur la question de la spécialisation des journalistes dans les rédactions, en particulier au sein du quotidien d'Etat, Sidwaya. Après un examen minutieux du document, le jury l'a déclaré admis à l'obtention du diplôme de Master avec la mention assez bien. Selon l'impétrant, la spécialisation des journalistes constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour les rédactions.

Son travail vise à montrer l'importance de cette spécialisation au sein de Sidwaya, mais également dans les médias burkinabè et africains en général. « La spécialisation permettra aux journalistes de produire des articles de bonne qualité, de renforcer la crédibilité de Sidwaya et surtout de fidéliser ses lecteurs », a déclaré le rédacteur en chef lors de sa soutenance. Pour y parvenir, Abdel Aziz Nabaloum a formulé plusieurs recommandations à l'endroit des responsables de média.

Il préconise notamment la mise en place d'une politique de spécialisation des journalistes, l'encouragement des journalistes à se spécialiser, la limitation des réaffectations fréquentes et le recrutement de nouveaux journalistes spécialisés. Au terme de la soutenance, l'impétrant n'a pas caché sa satisfaction : « C'est un plaisir pour moi d'être désormais parmi les détenteurs de ce Master, après plusieurs années de travail et de recherches », s'est-il réjoui.

