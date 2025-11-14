Sénégal: Dakar Mobilité offre 15 bourses à des élèves riverains du Brt

Dans sa responsabilité sociétale d'entreprise, Dakar Mobilité, opérateur de « Sunu Brt », a offert, hier, quinze bourses scolaires à des élèves issus des communautés riveraines du Bus rapide transit (Brt). L'opération vise à promouvoir l'excellence et éviter le décrochage scolaire.

PIKINE- Le siège du Bus rapid transit (Brt) sis au rond-point Gadaye, à Guédiawaye a abrité, hier, la cérémonie de remise de bourses scolaires offertes par l'opérateur de « Sunu Brt, Dakar Mobilité ». Consciente que l'éducation est un socle de développement et un puissant ascenseur social, l'entreprise a choisi d'investir dans ce secteur. C'est dans cette optique qu'elle a octroyé une quinzaine de bourses à des élèves, leur permettant ainsi de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions.

Une première tranche de 90.000 FCfa a été versée, individuellement, à chacun des quinze récipiendaires en présence de leurs parents, en guise de frais d'inscription. Elle sera suivie mensuellement d'une enveloppe de 2.000 FCfa pendant huit mois. Ce montant est destiné à supporter les frais de transport et autres dépenses liées à la cantine scolaire.

Le directeur général de Dakar Mobilité, Cheikh Yatt Diouf a fait savoir que les boursiers ont été choisis en fonction de certains critères liés à la proximité avec le Brt, les résultats scolaires et la situation familiale, entre autres. Toutefois, il a indiqué que pour prétendre à un renouvellement de la bourse, le bénéficiaire doit obtenir au moins une moyenne de 12/20 en classe.

Selon M. Diouf, l'initiative concerne, pour le moment, sept communes réparties entre Dakar et sa banlieue. « Pour que l'opération soit renouvelée, il faut que cette première cohorte fasse preuve de performances prouvant l'utilité de cette option prise par notre entreprise », a déclaré le directeur général de Dakar Mobilité. Selon lui, il s'agit d'éviter le décrochage scolaire.

Cheikh Yatt Diouf a invité les parents à ne pas dévoyer les motivations de ces bourses. « À travers cette initiative qui a respecté le principe de la parité (8 filles et 7 garçons), nous visons deux Objectifs de développement durable. L'Odd1 qui vise à combattre la pauvreté sous toutes ses formes et l'Odd 4 qui promeut une éducation de qualité, équitable et inclusive », a rappelé Cheikh Yatt Diouf.