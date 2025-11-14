Sénégal: Oussouye - Des équipements pour faire face aux changements climatiques

Des infrastructures et équipements, réalisés dans le « Kassa » et ses environs pour le projet Solutions écosystémiques d'Adaptation durable (Sedad), ont été réceptionnés le 11 novembre.

Pour renforcer la résilience des populations à faire face aux défis du changement climatique, le projet Solutions écosystémiques d'Adaptation durable (Sedad) a réalisé des infrastructures et des équipements en faveur des habitants de 18 localités se trouvant dans les zones des Aires marines protégées (Amp) Ufoyaal Kassa Bandial (Ukb) et Kassa-Bliss-Karone (Kbk).

À Diakène Diola, dans la commune d'Oukout, les responsables dudit projet ont procédé, en compagnie du sous-préfet de Loudia Wolof et du représentant de l'ambassade du Canada au Sénégal, à la réception d'une unité de transformation de produits agricoles, forestiers et halieutiques.

Des infrastructures identiques ont aussi été réalisées à Diémbéring et à Essaout, dans la commune de Santhiaba Manjack. Le projet, exécuté par la Cégep de la Gaspésie et des Îles, a installé deux chambres froides, dont l'une à Elinkine, dans la commune de Mlomp, et l'autre au Cap Skirring, dans la commune de Diémbéring. Un atelier de réparation de moteurs de pirogues s'est également tenu dans chacune de ces localités à forte concentration de pêcheurs.

« Ces ouvrages ont pour but de lutter contre l'exploitation abusive des ressources halieutiques en donnant aux acteurs la possibilité de conserver leurs produits », a fait savoir Youba Sonko, coordonnateur du projet Sedad en Casamance.

Selon lui, 14 tricycles, une « miellerie » à Enampore et sept hangars de stockage ont été offerts dans les zones ciblées par le projet, ainsi que trois pirogues pour les populations de Haer et Niomoune, dans la commune de Kafountine et pour celles d'Ourong. Le sous-préfet de Loudia Wolof, Mody Ndiaye, a salué ces réalisations qu'il juge « concrètes et durables ».

Il a, dès lors, invité les populations à se les approprier afin d'en assurer la maintenance et la pérennisation. Financé par Affaires mondiales Canada et exécuté en partenariat avec la Direction des Aires marines Communautaires protégées (Damcp), le projet Sedad vise à renforcer la résilience des communautés locales face aux effets du changement climatique.

« Nous remettons, aujourd'hui, non seulement des bâtiments, mais aussi une responsabilité partagée : celle de bâtir un avenir plus résilient et respectueux de la nature », a souligné Yolaine Arseneau, directrice générale de Cégep de la Gaspésie et des Îles. Au-delà de ce geste en faveur des populations.

L'Ong a mis à sa disposition deux vedettes de surveillance, deux quads, un poste de commandement à Oussouye et trois postes de garde à Nyassia, à Pointe Saint-Georges et à Elinkine.