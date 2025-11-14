Sénégal: Jeux islamiques à Ryad - Ndeye Khady Diène Gaye galvanise les athlètes sénégalais

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, est actuellement à Riyad où se déroule la 6e édition des Jeux islamiques. Selon une note de ses services, elle s'est rendue au village olympique où elle a rencontré la délégation sénégalaise et a échangé avec athlètes et dirigeants.

Le ministre Khady Diène Gaye a rencontré Oumy Diop qui a remporté les premières médailles pour le Sénégal dans cette compétition avec deux bronzes au 50m papillon et au 100m nage libre et une médaille d'argent décrochée au 50m dos avec un temps de 29 secondes 66 centièmes. Le Sénégal a déplacé 13 athlètes dans cinq disciplines : natation, judo, athlétisme, karaté et taekwondo.