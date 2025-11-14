Afrique: Mondial 2026 - Chancel Mbemba joue sa 100e sélection et offre la victoire à la RDC face au Cameroun

14 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le capitaine de Léopards de la RDC, Chancel Mbemba a offert la victoire à la RDC lors de son 100e match en sélection congolaise, jeudi 13 novembre contre les Lions indomptables du Cameroun.

Cette rencontre comptait pour la demi-finale des barrages africains pour la Coupe du monde 2026.

Le défenseur congolais de Lille Olympique Sporting Club a pris ses responsabilités dans les temps additionnel en inscrivant l'unique but de ce match sur un corner de Brian Cipenga.

Chancel Mbemba permet aux Congolais de prendre le dessus après 27 ans de domination camerounaise.

Surnommé « Demi-dieu » pour ses sauts en hauteur, ce transfuge de MK de Kinshasa a sélectionné pour la première fois le 15 juin 2012 lors du match contre le Seychelles.

En 100 sélections, Chancel Mbemba n'a inscrit que 7 buts.

Il a joué 20 matchs en phases finales des CAN 2013, 2015, 20217,2019, et 2023, 29 matchs des éliminatoires des Coupes du monde, 31 matchs des éliminatoires des CAN et 20 matchs amicaux.

Le défenseur international congolais a été élu Prix Marc-Vivien Foe 2023, une distinction attribuée au meilleur joueur de football Africain évoluant dans le championnat de France, la Ligue 1.

Chancel Mbemba devenait ainsi le premier défenseur et le deuxième Congolais à remporter ce prix, après Gaël Kakuta en 2021.

