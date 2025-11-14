Congo-Kinshasa: À Kolwezi, l'EGC lance sa première production de 1 000 tonnes de cobalt

L'Entreprise Générale du Cobalt (EGC) a lancé, jeudi 13 novembre, sa première production de 1 000 tonnes de cobalt artisanal légal, éthique et traçable, dans la ville de Kolwezi (province du Lualaba).

Selon un communiqué de presse parvenu le même jour à Radio Okapi, cette production marque le début d'un nouveau modèle de gouvernance minière et constitue un tournant dans la gestion du cobalt congolais.

Une part importante de cette production provient de l'exploitation artisanale, un secteur vital employant entre 1,5 et 2 millions de Congolais, dont dépendent indirectement plus de 10 millions de personnes.

Malgré son poids socio-économique, ce segment est resté pendant plusieurs années largement informel, occasionnant ainsi des pertes pour l'État congolais.

En partenariat avec des acteurs techniques expérimentés, l'EGC met en place un modèle inédit en Afrique : un cobalt congolais propre, traçable et socialement responsable, conforme aux standards locaux et internationaux.

« Notre vision est claire : transformer le cobalt artisanal en une fierté nationale et un actif stratégique sous contrôle congolais. Chaque tonne achetée par l'EGC doit refléter non seulement la valeur du minerai, mais aussi la dignité de ceux qui l'extraient », a déclaré le Directeur Général de l'EGC, Éric Kalala, soulignant la volonté de bâtir une filière intégrée, responsable et compétitive.

Enjeu mondial

Selon l'Agence Internationale de l'Énergie, cette production permet à l'EGC de sécuriser une ressource critique, car la transition énergétique mondiale dépend du cobalt congolais, dont la demande devrait croître de 40 % d'ici 2030.

Face à cette dépendance, les constructeurs automobiles et électroniques exigent désormais une traçabilité complète et l'assurance de conditions de travail éthiques.

L'État congolais, par le modèle EGC, répond à ce double impératif : restaurer la légitimité du cobalt artisanal et garantir aux investisseurs internationaux une chaîne d'approvisionnement conforme aux standards ESG.

Cette première production de 1 000 tonnes symbolise une volonté politique forte : reprendre la main sur un secteur stratégique, éliminer les circuits illégaux et intégrer les mineurs artisanaux dans une économie formelle, sécurisée et durable.

L'Entreprise Générale du Cobalt ne se limite plus à acheter et revendre du cobalt. Elle ambitionne d'ajouter de la valeur localement par la transformation, d'encourager la montée en compétences des coopératives minières et de créer des revenus stables et équitables pour les creuseurs.

Cette approche s'inscrit dans la vision présidentielle de souveraineté minière, visant à faire de la RDC non plus un simple fournisseur de minerais bruts, mais un acteur complet de la chaîne mondiale des minerais critiques.

Un signal fort aux marchés et aux investisseurs

L'événement de Kolwezi, baptisé « 1 000 Tonnes d'Avenir », a réuni autorités provinciales et nationales, partenaires techniques, représentants communautaires et médias.

Il incarne le passage de la théorie à la preuve concrète de la capacité de l'État congolais à structurer une production artisanale formelle, traçable et compétitive.

Par cette initiative, la RDC envoie un message clair aux marchés : son cobalt peut être propre, rentable et aligné sur les standards ESG internationaux.

Le modèle EGC devient ainsi un prototype de gouvernance responsable des ressources stratégiques.

L'Entreprise Générale du Cobalt (EGC) est une entreprise minière publique en République Démocratique du Congo.

Depuis quelques années, l'État congolais s'est engagé dans un processus de réformes nécessaires et courageuses pour assainir le secteur.

Récemment, en octobre 2025, l'Autorité de Régulation chargée des marchés des substances minérales stratégiques (ARESCOM) a repris le contrôle du secteur des minerais critiques congolais.

Instrument de souveraineté économique

Créée en 2019 par l'État congolais et la Gécamines, sous la tutelle du Ministère du Portefeuille, l'Entreprise Générale du Cobalt a pour mandat d'organiser, d'acheter, de transformer et de commercialiser tous les minerais stratégiques issus de la production artisanale, y compris le cobalt, en assurant traçabilité, conformité et équité.

Chaque tonne doit être traçable du site artisanal jusqu'à l'usine de transformation.

En raison de la position de leader de la RDC en tant que producteur de cobalt, l'EGC joue un rôle crucial sur le marché mondial de ce métal essentiel pour la transition énergétique et les technologies de pointe.