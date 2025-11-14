Congo-Kinshasa: Après 5 ans d'incertitude, le fils d'Esther Birugu opéré avec succès à coeur ouvert à Lubumbashi

Après cinq ans marqués par la souffrance et l'inquiétude, le fils d'Esther Birugu, infirmière originaire de Bukavu, a été opéré avec succès à coeur ouvert au Centre médical Diamant de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Depuis le mardi 11 octobre, Cet enfant est parmi la vingtaine venue de différentes régions du pays et qui sont accueillis dans ce centre pour bénéficier d'interventions chirurgicales pédiatriques gratuites à coeur ouvert, dans le cadre de la huitième édition de cette campagne organisée par l'établissement.

Le fils d'Esther, dont la maladie cardiaque l'empêchait de participer à des jeux et d'accomplir des efforts physiques sans risque, a retrouvé l'espoir grâce à cette opération salvatrice.

Étant infirmière, elle connaissait les dangers que courait son fils, mais elle ne pouvait rien faire pour le soulager. Cette impuissance la rendait profondément triste.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Esther Birugu a exprimé son émotion en racontant ce difficile parcours : « Après avoir tenté plusieurs traitements à Bukavu sans succès, j'ai saisi l'opportunité offerte à Lubumbashi. Je témoigne ma gratitude envers les équipes médicales qui ont pris en charge mon enfant et salue cette aide précieuse qui soulage une mère veuve en grande difficulté. J'évoque avec émotion les crises fréquentes de mon fils et la peur constante qui pesait sur sa santé fragile, mais aussi la joie immense dès la réussite de l'intervention chirurgicale. », a détaillé cette mère heureuse.

Cette histoire illustre non seulement l'importance des campagnes chirurgicales gratuites au Centre médical Diamant de Lubumbashi, mais aussi l'importance vitale de telles initiatives pour des familles en situation précaire face aux maladies cardiaques pédiatriques.