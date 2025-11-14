Congo-Kinshasa: Après 5 ans d'incertitude, le fils d'Esther Birugu opéré avec succès à coeur ouvert à Lubumbashi

14 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Après cinq ans marqués par la souffrance et l'inquiétude, le fils d'Esther Birugu, infirmière originaire de Bukavu, a été opéré avec succès à coeur ouvert au Centre médical Diamant de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Depuis le mardi 11 octobre, Cet enfant est parmi la vingtaine venue de différentes régions du pays et qui sont accueillis dans ce centre pour bénéficier d'interventions chirurgicales pédiatriques gratuites à coeur ouvert, dans le cadre de la huitième édition de cette campagne organisée par l'établissement.

Le fils d'Esther, dont la maladie cardiaque l'empêchait de participer à des jeux et d'accomplir des efforts physiques sans risque, a retrouvé l'espoir grâce à cette opération salvatrice.

Étant infirmière, elle connaissait les dangers que courait son fils, mais elle ne pouvait rien faire pour le soulager. Cette impuissance la rendait profondément triste.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Esther Birugu a exprimé son émotion en racontant ce difficile parcours : « Après avoir tenté plusieurs traitements à Bukavu sans succès, j'ai saisi l'opportunité offerte à Lubumbashi. Je témoigne ma gratitude envers les équipes médicales qui ont pris en charge mon enfant et salue cette aide précieuse qui soulage une mère veuve en grande difficulté. J'évoque avec émotion les crises fréquentes de mon fils et la peur constante qui pesait sur sa santé fragile, mais aussi la joie immense dès la réussite de l'intervention chirurgicale. », a détaillé cette mère heureuse.

Cette histoire illustre non seulement l'importance des campagnes chirurgicales gratuites au Centre médical Diamant de Lubumbashi, mais aussi l'importance vitale de telles initiatives pour des familles en situation précaire face aux maladies cardiaques pédiatriques.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.