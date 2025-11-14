Afrique Centrale: La RDC succède au Gabon à la Présidence et Co-facilitation du PFBC, renforçant son leadership régional et international

La République démocratique du Congo (RDC) a officiellement accepté d'assumer la Co-facilitation du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), succédant à la République Gabonaise.

L'annonce a été faite ce mardi 11 novembre, en marge de la COP30 à Belém, par la Ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du Climat, Professeur Marie Nyange Ndambo. Ce mandat débutera en janvier 2026 et marque une nouvelle étape dans l'engagement de la RDC pour la gestion durable des forêts du bassin du Congo.

« La RDC, pays-solution aux défis du changement climatique, se réjouit de la proposition que lui avait faite la République gabonaise, d'assurer à partir de janvier 2026, la co-facilitation et la présidence du PFBC. Je suis très heureuse de vous informer que la réponse est positive », a déclaré la Ministre Marie Nyange Ndambo.

La Ministre a également salué les progrès accomplis dans le cadre de l'Engagement du Bassin du Congo (Congo Basin Pledge), initié à la CoP26 de Glasgow en 2021. Elle a réaffirmé le leadership de la RDC pour renforcer la gestion durable des forêts et s'est engagée à mettre en œuvre l'Appel de Belém pour les forêts du bassin du Congo dans la perspective post-2025.

Lancé lors du Sommet de Belém, l'appel vise à mobiliser 2,5 milliards de dollars. Les fonds seront destinés à protéger la biodiversité, lutter contre la déforestation et promouvoir le développement socio-économique des communautés locales et des peuples autochtones du bassin du Congo.

L'Appel de Belém sera présenté aux parties prenantes notamment les pays membres du bassin du Congo, les donateurs, les institutions financières internationales, les délégués de la société civile, lors d'un événement prévu le 18 novembre à 17h00 au Pavillon Forêt. La Ministre Marie Nyange Ndambo y présentera en détail la feuille de route pour ce nouveau mandat de co-facilitation du PFBC. Avant de clore son propos, la Ministre a rappelé à la Co facilitation française du fort intérêt de connaître le nom de son successeur à la co-présidence et co-facilitation du PFBC.

Rappelons que le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), créé en 2002, rassemble près de 140 partenaires engagés pour les écosystèmes forestiers de la région. La co-facilitation précédente, exercée de 2023 à 2025, était assurée par la France (l'Ambassadrice Mme Salina Grenet-Catalano) et le Gabon (l'Ambassadrice Dr Aurélie Flore Koumba Pambo).