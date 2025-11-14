Gabon: Mission d'évaluation de l'avancement des travaux de la route Ndéndé - Doussala

14 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MTP

Le mercredi 05 novembre dernier, le Ministre des Travaux Publics et de la Construction, Edgard Moukoumbi, accompagné du Représentant Résident de la Banque Africaine de Développement (BAD) au Gabon, Nouridine Kane Dia, s'est rendu à Ndéndé pour une mission d'évaluation de l'avancement des travaux de la route Ndéndé - Doussala.

Cette route transfrontalière, longue de 46 km200, à fort enjeux économiques est destinée à la connectivité sous régionale. Ces travaux sont à 20% de leur exécution en huit mois selon Oussama Belfaiez, responsable de la mission de contrôle Studi International.

Suite à cette visite conjointe, entre la tutelle et le partenaire financier, les deux parties ont convenu de l'urgence d'améliorer la cadence des travaux. À cet effet, le Membre du Gouvernement a insisté sur l'élaboration d'un nouveau calendrier d'activités, intégrant des missions de contrôles régulières.

Un engagement sur l'honneur a également été signé pour garantir le respect du délai de livraison fixé à décembre 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Rappel, le projet est composé de deux lots :

Le premier, d'une durée de deux ans, confié à la société chinoise Syno-hydro, concerne :

Le bitumage du tronçon Ndéndé-Doussala jusqu'au pont frontalier ;

La construction de deux ponts, l'un sur la rivière Tsoumbou et l'autre sur la Ngongo ;

La réhabilitation de 15 km de pistes rurales ;

La construction d'une gare routière à Ndéndé ;

La construction d'une station de pesage à Ndéndé ;

La construction d'une aire de stationnement ;

Et La construction de 33 ouvrages hydrauliques.

Quant au second, d'une durée d'un an, attribué à la PME gabonaise Unik BTP, concerne :

La construction d'un marché avec garderie d'enfants à Ndéndé ;

L'installation d'éclairage solaire public dans cinq villages ;

La construction de plateformes et centres multifonctionnels ;

La construction de trois écoles et trois dispensaires ;

Et la réalisation de huit forages d'eau le long de l'axe.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.