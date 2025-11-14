Gabon: Mission d'évaluation de l'avancement des travaux de la route Ndéndé - Doussala

Le mercredi 05 novembre dernier, le Ministre des Travaux Publics et de la Construction, Edgard Moukoumbi, accompagné du Représentant Résident de la Banque Africaine de Développement (BAD) au Gabon, Nouridine Kane Dia, s'est rendu à Ndéndé pour une mission d'évaluation de l'avancement des travaux de la route Ndéndé - Doussala.

Cette route transfrontalière, longue de 46 km200, à fort enjeux économiques est destinée à la connectivité sous régionale. Ces travaux sont à 20% de leur exécution en huit mois selon Oussama Belfaiez, responsable de la mission de contrôle Studi International.

Suite à cette visite conjointe, entre la tutelle et le partenaire financier, les deux parties ont convenu de l'urgence d'améliorer la cadence des travaux. À cet effet, le Membre du Gouvernement a insisté sur l'élaboration d'un nouveau calendrier d'activités, intégrant des missions de contrôles régulières.

Un engagement sur l'honneur a également été signé pour garantir le respect du délai de livraison fixé à décembre 2026.

Rappel, le projet est composé de deux lots :

Le premier, d'une durée de deux ans, confié à la société chinoise Syno-hydro, concerne :

Le bitumage du tronçon Ndéndé-Doussala jusqu'au pont frontalier ;

La construction de deux ponts, l'un sur la rivière Tsoumbou et l'autre sur la Ngongo ;

La réhabilitation de 15 km de pistes rurales ;

La construction d'une gare routière à Ndéndé ;

La construction d'une station de pesage à Ndéndé ;

La construction d'une aire de stationnement ;

Et La construction de 33 ouvrages hydrauliques.

Quant au second, d'une durée d'un an, attribué à la PME gabonaise Unik BTP, concerne :

La construction d'un marché avec garderie d'enfants à Ndéndé ;

L'installation d'éclairage solaire public dans cinq villages ;

La construction de plateformes et centres multifonctionnels ;

La construction de trois écoles et trois dispensaires ;

Et la réalisation de huit forages d'eau le long de l'axe.