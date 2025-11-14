Gabon: Suivi des travaux d'alimentation en eau potable dans la zone du 3ème arrondissement de Franceville

Madame le Ministre Élodie Diane Fouefoue Épse Sandjoh a effectué le vendredi 07 novembre 2025, une visite de terrain dans le 3 arrondissement de Franceville, afin de constater l'état d'avancement des travaux d'alimentation en eau potable engagés il y a quelques mois.

Depuis plus de six ans, les populations de cette zone sont confrontées à une pénurie totale d'eau. Face à cette situation, le Gouvernement, sous l'impulsion du Chef de l'État, a initié un vaste programme de réhabilitation et d'extension du réseau d'eau afin de rétablir l'accès à ce bien vital.

Lors de la campagne législative et locale précédente, Madame le Ministre avait procédé au lancement officiel des travaux, marquant ainsi le début d'une réponse concrète aux difficultés des populations.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi technique du chantier. Les travaux ont permis la construction et l'installation d'un système de surpresseurs, destiné à pallier le manque de puissance du dispositif initial de la Société de l'Énergie et de l'Eau du Gabon (SEEG).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce suppresseur joue un rôle essentiel : il récupère l'eau provenant du réseau principal situé en contrebas et la propulse vers les zones hautes, notamment Anduama et Mangougou, jusque-là difficilement alimentées.

En procédant à cette visite, Madame Elodie Diane Fouefoue Épse. Sandjoh a tenu à s'assurer de la bonne exécution des raccordements sur le tuyau principal d'adduction, étape cruciale avant la mise en service complète du réseau.

Cette initiative témoigne une fois de plus de la volonté du Gouvernement de garantir à chaque citoyen un accès équitable à l'eau potable, condition essentielle de la santé publique et du développement humain.