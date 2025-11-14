Congo-Brazzaville: Penser réinsertion

La population, le Parlement, les institutions nationales et les partis politiques ont approuvé l'opération de traque contre les gangs communément appelés "Kulunas" ou "Bébés noirs", responsables d'actes de violence extrême en milieu urbain.

Depuis sa mise en œuvre par la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), la sécurité s'est nettement améliorée à Brazzaville où les habitants témoignent d'un retour progressif au calme. Faire en sorte que la population vive durablement en paix et que la quiétude s'instaure sur tout le territoire national demande une franche collaboration des citoyens avec les responsables de cette mission.

Premiers concernés par l'insécurité urbaine, ils sont appelés, pour la réussite de cette opération, à dénoncer les bandits et aider à dénicher les lieux d'habitation et cachettes de ces délinquants partout où ils se trouvent. Le but est de permettre aux forces de l'ordre de prendre en main des zones névralgiques, en vue de restaurer l'autorité de l'Etat et garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.

Ces gangs composés en majorité de jeunes usent de machettes et autres armes blanches. Le phénomène avait pris une telle ampleur que même les agents des forces de l'ordre n'étaient plus épargnés. D'où la forte adhésion de tous à l'initiative lancée par le chef de l'Etat.

Au demeurant, penser à la réinsertion de certains d'entre eux encore peu ancrés dans ce mouvement devrait figurer en tête des initiatives des pouvoirs publics. Occuper ces jeunes est une manière de les détourner de la violence, de leur donner un avenir et de leur permettre de se rendre utile à la société. Vu la forte proportion de la jeunesse au sein de la population congolaise, il y a urgence à prendre en compte toutes ses composantes, y compris au plus bas de l'échelle sociale.