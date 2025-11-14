Mali: Deux généraux inculpés pour «tentative de déstabilisation» et «atteinte à la sureté de l'État»

14 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Serge Daniel

En août 2025, plusieurs dizaines de militaires maliens ont été arrêtés par la junte pour « tentative de déstabilisation des institutions ». Parmi eux, deux hauts gradés, les généraux Abass Dembélé et Néma Sagara, qui ont été formellement inculpés ce 13 novembre 2025 « pour atteinte à la sureté de l'État ».

Ces deux généraux ont été présentés mercredi et jeudi devant le juge d'instruction du tribunal militaire de Bamako, capitale du Mali. Pour la première fois depuis leur arrestation, il y a un peu plus de trois mois, des avocats ont pu les voir physiquement.

Le général Abass Dembélé est apparu « amaigri, mais avec un bon moral », témoigne un avocat. Quant à Néma Sagara, également général, « elle est éreintée, on lit sur son visage le poids de la privation de la liberté », confie la même source.

Ils ne reconnaissent pas les faits

Devant le juge d'instruction, un colonel-magistrat, les deux hauts gradés ont été entendus pendant plusieurs heures, avant notification de leur inculpation pour « tentative de déstabilisation » et « atteinte à la sureté de l'État ». Ils ne reconnaissent pas les faits.

En octobre dernier, ils ont été radiés de l'armée par décret présidentiel. Plusieurs dizaines d'autres militaires maliens ainsi qu'un diplomate français en poste à Bamako ont été également arrêtés dans le cadre de la même affaire.

