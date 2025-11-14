Angola: Les pluies ont laissé plus 500 personnes sans abri à Moxico

13 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par TC/YD/LUZ

Luena — Plus de 500 personnes se sont retrouvées sans abri dans les municipalités de Luena et Léua, dans la province de Moxico, à la suite de la destruction de leurs maisons causée par les fortes pluies dans la région.

D'après les données des Services de la protection civile et des pompiers consultées par ANGOP ce jeudi, dans la ville de Luena, les pluies ont détruit 61 maisons précaires au cours du mois de novembre, laissant 253 personnes sans abri.

Ces dégâts ont été constatés dans le secteur de Dala Sul, plus précisément dans les quartiers de Saúde, Cacupa, Samussole, Nunhonde et Mwa Teresa, à 25 kilomètres au sud de la ville, ainsi que dans le quartier du 11 de Novembro, en périphérie de Luena, selon la source.

Dans la commune de Léua, à 62 kilomètres à l'est de Luena, les pluies ont touché 50 maisons précaires, dont 18 ont été entièrement détruites, laissant 250 personnes sans abri.

Ces dégâts ont été observés dans les quartiers de Musseque, Brito, Antigos Combatente, Sacasenda, Chafinda 2, Sambuquila et Calumbala.

Les pluies torrentielles qui s'abattent sur la province de Moxico sont constantes depuis quelques jours. Outre la destruction de maisons, elles ont également provoqué l'ouverture de nouveaux ravins dans la région.

Lire l'article original sur ANGOP.

