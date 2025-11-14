Angola: Le pays réaffirme son engagement pour un avenir durable

12 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par SJ/ASS/DKSB

Luanda — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a réaffirmé mardi dans l'État du Pará (Brésil) l'engagement de l'Angola en faveur d'un avenir durable, fondé sur la justice sociale et la préservation du patrimoine naturel.

S'exprimant lors de l'inauguration du pavillon angolais à la COP 30, qui se tient du 10 au 21 de ce mois dans cette ville, la ministre a souligné que la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola est l'occasion de renouveler la détermination à protéger la terre, les forêts, les rivières et la population.

Selon un communiqué du ministère de l'Environnement, la ministre a également mis en lumière la vulnérabilité de l'Angola face aux impacts du changement climatique, tels que les inondations, les sécheresses prolongées et l'érosion des sols, en particulier dans les régions touchées du sud du pays.

Ana Paula de Carvalho a expliqué que, pour relever ces défis, le secteur qu'elle dirige, par le biais du Centre d'écologie tropicale et de changement climatique (CETAC), encourage la collecte de données climatiques afin de constituer un répertoire régional qui contribuera à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés.

L'inauguration du pavillon angolais à la COP 30 s'est déroulée en présence de la ministre de l'Environnement du Congo-Brazzaville, Arlette Soudan Nonault, des secrétaires d'État portugais à l'Environnement et à l'Énergie, João Manuel Esteves, et à l'Intérieur de l'Angola, Arnaldo Manuel Carlos, ainsi que de l'administratrice exécutive de la Sonangol, Kátia Epalanga, et de Cristiano da Silva Micolo, ministre conseiller de l'ambassade d'Angola au Brésil, représentant l'ambassadeur.

À l'intérieur du pavillon, la ministre a guidé les invités internationaux lors d'une visite, au cours de laquelle des représentants des différents secteurs présents ont présenté les diverses images exposées.

Cette inauguration, qui s'est déroulée en même temps que les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance, a été marquée par des moments culturels au cours desquels des étudiants angolais au Brésil ont récité des poèmes du premier président de la République, António Agostinho Neto.

Lire l'article original sur ANGOP.

