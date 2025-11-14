Sénégal: Installation sur le site de l'APROSI - Le taux d'occupation des hangars atteint 100%

Il n'y a plus d'espaces libres sur le site de l'APROSI à Diamniadio, l'ensemble des sites prévus et aménagés pour l'installation des entreprises est occupé. C'est ce que le ministre du commerce est de l'industrie a révélé hier, jeudi à Diamniadio, en marge de la cérémonie d'inauguration d'une nouvelle société qui s'active dans la construction des portes et de fenêtres.

Le site de l'APROSI a atteint sa capacité maximale depuis le 31 octobre avec un taux record de nouvelles installations en une année et demie. Un bond que le ministre attribue aux efforts du directeur Mamadou Ngom Guèye qui a été remplacé lors du dernier Conseil des ministres. « En 2024, on avait 40% de taux d'occupation. Une quarantaine de hangars étaient encore vides.

Au 31 octobre 2025, nous avons augmenté le taux d'occupation de 60%. Aujourd'hui, à l'APROSI, les hangars sont tous occupés, et cela, c'est grâce à Amadou. Grâce à son marketing, grâce à ses nombreuses missions, également grâce à tout le personnel qui l'a accompagné. Parce que c'est ça le rôle de l'APROSI, a souligné Serigne Gueye Diop avant de déplorer la concentration des activités de l'agence dans la région de Dakar.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans cette dynamique, il a annoncé l'extension des sites de l'APROSI sur d'autres parties du territoire national. Car pour lui, l'avenir de l'APROSI, c'est vers les régions « avec plus de 8000 hectares de sites industriels, comme celui de Diamniadio, qui vont abriter les zones économiques spéciales, qui vont abriter d'autres types de zones.

Revenant sur la nouvelle société qui vient d'être inaugurée, le ministre a salué l'initiative d'un fils du pays établi en France et qui, avec ses partenaires turcs, a décidé de venir développer son activité au Sénégal. Une ambition qui colle avec les objectifs du gouvernement, notamment son programme de 500000 logements.

Les produits issus de cette nouvelle société constituent un intrant de premier ordre dans la construction des logements et leur disponibilité sur le marché local permettra de réduire les coûts de production. « La fabrication de matériaux pour le bâtiment, notamment les portes, les fenêtres, mais même plus tard, les toits cela vient à point nommé.

Parce que, comme vous le savez d'abord, nous parlons de souveraineté nationale, nous avons un programme de 500 000 logements, et le plus important pour avoir des logements à bas prix, c'est qu'il y ait une production locale, nationale, de portes, de fenêtres, de matériel sanitaire, d'électricité, de toutes sortes d'équipements pour la maison », a dit le ministre qui s'est félicité de la qualité des produits.

Serigne Gueye Diop a insisté sur cet aspect pour permettre aux produits made in Sénégal de rester compétitifs devant les importations. Dans le but d'assurer une production locale de qualité et à même de tenir la concurrence devant les produits importé, une structure à la normalisation et la vérification des conformités par rapport aux standards internationaux sera bientôt mis en place.

« C'est pour ça que dans les prochains mois, nous allons lancer la haute autorité de la normalisation de la qualité, pour que les produits américains et sénégalais soient aux mêmes normes en matière de qualité. Et c'est par là que vous voyez justement répondre à ces normes ».

Pour encourager la venue et l'installation des unités industrielles, le ministre du Commerce et de l'industrie a annoncé des facilités fiscales étalées sur plusieurs années. Il a dans ce sens rappelé le plan de soutien aux investisseurs qui a été présenté récemment en Conseil des ministres. « Il faut savoir qu'à partir de maintenant, tous les investissements que vous allez faire ici, dans la zone de Dakar et de Thiès, pendant trois ans, vous avez des avantages fiscaux.

Quand vous irez hors de la région de Thiès, dans les zones de l'APROSI, en Casamance, vous avez des vacances fiscales pendant cinq ans. Tout ça, c'est des réformes pour encourager les investissements », a dit le ministre.