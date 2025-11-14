Angola: L'équipe nationale d'Argentine arrive à Luanda

Luanda — L'équipe nationale d'Argentine, conduite par Lionel Messi, a atterri ce jeudi, à 21 heures, à l'aéroport international 4 de Fevereiro, en vue d'affronter l'Angola, vendredi à 17 heures, dans le cadre d'une rencontre amicale qui se disputera au stade du 11 de Novembro.

La délégation, en provenance d'Espagne où elle a effectué sa préparation pour cette rencontre inscrite au calendrier de la FIFA, compte 88 membres, dont 21 joueurs, ainsi que le staff technique, des dirigeants et des journalistes.

L'attaquant Lionel Messi, sacré à huit reprises meilleur joueur du monde par la FIFA (« FIFA The Best »), figure parmi les joueurs retenus par le sélectionneur Lionel Scaloni.

Cette rencontre s'inscrit également dans le cadre des festivités du jubilé de l'indépendance nationale, célébré mardi dernier (11 novembre).

Voici la liste des joueurs convoqués pour le match de vendredi :

Gardiens de but :

Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille, France) et Walter Benítez (Crystal Palace, Angleterre)

Défenseurs : Juan Foyth (Villarreal, Espagne), Cristian Romero (Tottenham, Angleterre), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Marcos Senesi (AFC Bournemouth, Angleterre), Nicolás Tagliafico (Lyon, France) et Valentín Barco (Racing Club de Strasbourg, France)

Milieux de terrain : Enzo Fernández (Chelsea, Angleterre), Thiago Almada (Atlético de Madrid, Espagne), Giovani Lo Celso (Real Betis, Espagne), Nicolás Paz (Como 1907, Italie), Alexis Mac Allister (Liverpool, Angleterre), Máximo Perrone (Como 1907, Italie) et Rodrigo De Paul (Inter Miami, États-Unis)

Attaquants : Lionel Messi (Inter Miami, États-Unis), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético de Madrid, Espagne), Lautaro Martínez (Inter Milan, Italie), José Manuel López (Palmeiras, Brésil) et Joaquín Panichelli (Racing Club de Strasbourg, France).