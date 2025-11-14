Angola: La collision entre deux motos fait trois morts à Uíge

Uíge — Trois personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée ce jeudi à Uíge, suite à une collision entre deux motos de marque Lingken.

L'accident implique un conducteur de moto-taxi et deux passagers de la même moto, dont un enfant.

Après l'accident, le conducteur de l'autre moto, légèrement blessé, a pris la fuite.

Le drame s'est produit dans le quartier de Mbemba Ngangu, rue M, lorsque deux motos sont entrées en collision, causant la mort sur le coup des trois occupants de la moto, dont le conducteur et deux frères.

Selon des témoins, la vitesse excessive serait la principale cause de l'accident.

Ces derniers mois, les accidents de la route sont devenus la première cause de mortalité chez les jeunes à Uíge, une situation qui inquiète fortement les habitants.