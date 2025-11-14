Angola: L'ambassadeur d'Angola en Égypte réaffirme l'ouverture du pays à l'investissement étranger

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Égypte, Maquento Sebastião Lopes, a affirmé jeudi que l'Angola reste ouvert à l'investissement étranger et dispose d'un large espace pour des initiatives économiques capables de dynamiser les projets en cours.

Intervenant lors de la célébration politique et diplomatique du cinquantenaire de l'Indépendance nationale, commémorée le 11 novembre, le diplomate a souligné que les États et entreprises présents en Égypte disposent d'opportunités réelles d'investissement dans des secteurs tels que les travaux publics, l'agriculture, l'exploitation minière, la pêche et l'industrie, considérés comme des priorités par le gouvernement angolais.

Devant les diplomates accrédités en Égypte, Maquento Sebastião Lopes a rappelé la solidarité internationale manifestée à toutes les étapes cruciales de l'histoire d'Angola, de la lutte de libération au développement actuel. Il a également mis en avant le soutien de pays et d'institutions publiques et privées qui contribuent à la lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités sociales, ainsi que celui des partenaires investissant dans les réformes en cours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ambassadeur a évoqué la solidarité déterminante durant la lutte pour l'indépendance, citant le soutien de pays tels que le Ghana, la Guinée, la Tanzanie, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, alors dirigée par Gamal Abdel Nasser.

Il a aussi souligné le rôle clé des pays voisins, notamment la République démocratique du Congo, ainsi que l'aide de l'URSS, des pays socialistes d'Europe de l'Est et de Cuba, qui ont contribué à la défense de la souveraineté nationale.

Maquento Lopes a enfin salué le Gouvernement égyptien et les entreprises locales pour leur engagement, qui a renforcé les relations bilatérales, reflétant selon lui l'excellente coopération entre les présidents João Lourenço et Abdel-Fattah El-Sisi.