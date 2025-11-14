Angola: L'ambassadeur d'Angola en Égypte réaffirme l'ouverture du pays à l'investissement étranger

13 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Égypte, Maquento Sebastião Lopes, a affirmé jeudi que l'Angola reste ouvert à l'investissement étranger et dispose d'un large espace pour des initiatives économiques capables de dynamiser les projets en cours.

Intervenant lors de la célébration politique et diplomatique du cinquantenaire de l'Indépendance nationale, commémorée le 11 novembre, le diplomate a souligné que les États et entreprises présents en Égypte disposent d'opportunités réelles d'investissement dans des secteurs tels que les travaux publics, l'agriculture, l'exploitation minière, la pêche et l'industrie, considérés comme des priorités par le gouvernement angolais.

Devant les diplomates accrédités en Égypte, Maquento Sebastião Lopes a rappelé la solidarité internationale manifestée à toutes les étapes cruciales de l'histoire d'Angola, de la lutte de libération au développement actuel. Il a également mis en avant le soutien de pays et d'institutions publiques et privées qui contribuent à la lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités sociales, ainsi que celui des partenaires investissant dans les réformes en cours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ambassadeur a évoqué la solidarité déterminante durant la lutte pour l'indépendance, citant le soutien de pays tels que le Ghana, la Guinée, la Tanzanie, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, alors dirigée par Gamal Abdel Nasser.

Il a aussi souligné le rôle clé des pays voisins, notamment la République démocratique du Congo, ainsi que l'aide de l'URSS, des pays socialistes d'Europe de l'Est et de Cuba, qui ont contribué à la défense de la souveraineté nationale.

Maquento Lopes a enfin salué le Gouvernement égyptien et les entreprises locales pour leur engagement, qui a renforcé les relations bilatérales, reflétant selon lui l'excellente coopération entre les présidents João Lourenço et Abdel-Fattah El-Sisi.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.