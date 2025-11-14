Ile Maurice: El Capo et ses acolytes maintenus en détention après leur comparution à Flacq

Le présumé trafiquant guyanais, Brandon Rodrigues Sena, âgé de 31 ans et connu sous le sobriquet El Capo, devra encore patienter avant d'espérer retrouver la liberté. Il a de nouveau été présenté devant le tribunal de Flacq, hier, en compagnie de deux Mauriciens soupçonnés d'être ses complices. Les trois hommes sont poursuivis pour trafic de drogue et complot en vue d'une séquestration. La comparution d'El Capo a attiré l'attention au tribunal de Flacq, hier matin.

À ses côtés, deux autres suspects: Pierre Stéphane Essoo, 28 ans, et Jean Fabrice Gateau, 20 ans. Les trois individus ont été interpellés à Argy, Flacq, alors qu'ils circulaient à bord d'un véhicule suspect. Une fouille a permis la découverte de 10,9 grammes de cocaïne, dont la valeur marchande est estimée à environ Rs 135 000.

Devant la cour, la police a fermement objecté à toute remise en liberté sous caution, arguant le risque de fuite et le caractère sérieux des accusations. Le magistrat a accédé à la demande des enquêteurs, ordonnant que les trois suspects restent en détention jusqu'au 20 novembre, date de leur prochaine comparution. Entretemps, les unités de la Criminal Investigation Division de Flacq et de l'Anti Drug and Smuggling Unit poursuivent leurs investigations afin de déterminer l'étendue du réseau et les connexions locales ou étrangères d'El Capo.

Des analyses sont également en cours pour retracer la provenance de la drogue et établir si d'autres complices avaient pris part à l'opération. Pour l'heure, la police se montre prudente, mais reste convaincue que cette arrestation pourrait permettre de remonter à un réseau plus vaste opérant entre Maurice et la région.

