Ile Maurice: La maison de Josian Lebon au bord du gouffre - «Mo lakaz kapav efondre ninport kan»

À Tranquebar, l'air sent l'humidité et la crainte. Sous un soleil d'après-midi trompeusement paisible, Josian Lebon, 52 ans, père de deux enfants et coach sportif, montre du doigt les fissures qui serpentent le long des murs de sa maison. Sa voix tremble à mesure qu'il évoque l'approche de la saison des pluies. «Mo lakaz kapav efondre ninport kan», lâche-t-il, visiblement ému.

Sa maison, située à proximité d'un canal et d'un lit de rivière, menace de s'effondrer. À chaque grosse averse, l'eau s'invite dans sa cour, inonde le salon, puis remonte dangereusement le long des murs fragilisés par des années d'érosion. Ancien lutteur et sportif de haut niveau, Josian raconte son parcours avec fierté, mais aussi une profonde amertume. Il a tout fait pour éviter que sa famille et ses enfants ne soient des locataires un jour. «Monn travay dir, monn met tou dan sa lakaz-la», explique-t-il.

Puis, son regard se perd vers le sol. Il est frappé par la réalité troublante. Sa maison menace de s'effondrer à tout moment, cela malgré la visite des ministres et députés de la région. Il explique qu'il vit dans la peur depuis la crue du 15 janvier 2024, lorsque l'eau avait envahi tout le quartier. Depuis, il multiplie les démarches auprès de la municipalité et des autorités. Sans succès.

Pour Josian, la situation dépasse son cas personnel. «Pas que moi mais plus de 1 000 personnes sont concernées par ce problème», explique-t-il. Il demande que les travaux de drain et de consolidation promis soient enfin réalisés. «Mo pa pe rod mirak. Mo pe rod travay ki zot ti promet fer : enn pon, enn kanal, enn sistem ki anpes delo rant dan lakaz dimoun.»

Contacté, le ministre Osman Mahomed, également député de la circonscription no 2, affirme suivre de près la situation. «Je connais très bien le cas de M. Lebon. Sa maison se trouve effectivement dans une zone à haut risque, classée rouge foncé. Le projet de flood wall à Nazareth-Tranquebar est déjà en phase de consultation, sous la supervision du consultant Lux Consult.» Le ministre ajoute que le financement du projet est sécurisé et que les travaux dépendent du calendrier du ministère des Infrastructures publiques.

«Je comprends l'inquiétude des habitants. Les révisions du design sont en cours pour éviter les erreurs du passé. Nous travaillons avec la Land Drainage Authority et la Drain Infrastructure Company Limited. L'objectif est clair : protéger les familles de Tranquebar avant la prochaine saison des pluies.»