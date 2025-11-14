Ile Maurice: Sanjeev Teeluckdharry lance son parti politique

Le mercredi 12 novembre, l'avocat et homme politique Sanjeev Teeluckdharry a officiellement présenté son mouvement politique, le Congrès Citoyen Mauricien (CCM), lors d'une conférence de presse.

Le CCM se veut un contre-pouvoir face à cette situation. Il propose des réformes structurelles pour débarrasser la scène politique mauricienne des pratiques de financement illégal et de corruption. Parmi les fondateurs figurent des personnalités issues de différents horizons, comme l'ancien magistrat et avocat Sachin Boodhoo ainsi que le chanteur et entrepreneur Krishnen Oothendee du groupe Les Zilwas, renforçant la diversité et la volonté d'un mouvement citoyen inclusif.

Sanjeev Teeluckdharry a mis en avant la nécessité de lutter contre la «money politics» qui transforme la politique en un business lucratif : «Pei la pou pouri si kontinie koumsa». Il a dénoncé l'usage de noms fictifs, de sociétés écrans et de prête-noms comme paravents pour blanchir l'argent sale.

Il a également évoqué le fonctionnement opaque des marchés publics. La lutte contre la corruption, selon lui, doit devenir la priorité absolue. Il dénonce aussi la dépendance du système politique mauricien sur des financements occultes.

En évoquant la situation nationale, le leader du CCM a souligné la nécessité de réduire le nombre de ministres et d'institutions pour rationaliser la gouvernance. Il propose de suivre l'exemple de Singapour, en supprimant notamment 10 junior ministers et en réduisant le total des ministres de 24 à 16. Ces réformes, selon lui, permettraient d'optimiser l'utilisation des ressources et de renforcer la transparence.

Le parti a également dévoilé un document clé : le Citizen Welfare Centre, qui vise à promouvoir le développement économique, l'innovation, l'investissement, et la justice sociale. Parmi ses axes prioritaires figurent la réforme du système de santé, de l'éducation, et la sécurisation des citoyens. L'objectif est de bâtir un modèle de gouvernance plus responsable. Une présentation officielle du CCM est programmée pour le 10 décembre, au cours de laquelle d'autres personnalités devraient rejoindre le mouvement.