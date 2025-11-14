Angola: L'Argentine a déjà affronté onze sélections africaines

Luanda — L'équipe nationale d'Argentine affrontera l'Angola, ce vendredi à 17 heures, au stade du 11 de Novembro, à Luanda, pour la deuxième fois de son histoire. Au total, la sélection albiceleste a déjà rencontré onze équipes africaines au fil des décennies.

Les "Albicelestes" avaient affronté pour la première fois les "Palancas Negras" en 2006, dans le cadre de la préparation des deux formations à la Coupe du Monde disputée en Allemagne, une rencontre qui s'était soldée par une victoire argentine (2-0).

Outre l'Angola, actuellement 89e au classement mondial avec 1 267 points, l'Argentine, leader du classement FIFA avec 1 867,25 points, a également croisé d'autres sélections africaines : les Camerounais, lors de la Coupe du monde de la FIFA 1990 ; les Nigérians, aux Coupes du monde de 1994, 2002, 2010, 2014 et 2018, ainsi qu'aux Jeux olympiques de 1996 ; les Sud-Africains, lors d'un match amical en 1976 et les Ivoiriens, à deux reprises, au mondial 2006 et aux Jeux olympiques de 2008.

L'histoire des confrontations entre l'Argentine et les sélections africaines reste marquée par la défaite face au Cameroun, lors de la Coupe du Monde 1990.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce jour-là, conduite par sa légende Diego Armando Maradona, l'Argentine s'était inclinée 1-0 face aux "Lions indomptables", lors du match d'ouverture du groupe B, le 8 juin, au stade San Siro (Italie). Le seul but de la rencontre avait été inscrit par François Omam-Biyik, à la 67e minute.