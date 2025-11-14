Angola: Le pays élu membre du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme

Luanda — L'Angola a été élu membre du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (UN Tourism) lors de la 26e Assemblée générale, qui s'est tenue du 7 au 11 novembre 2025 à Riyad, Arabie Saoudite.

Cette élection fait suite à la 68e réunion de la Commission régionale de l'UN Tourism pour l'Afrique (CAF), selon un communiqué de presse consulté par ANGOP ce jeudi.

Parallèlement, l'Angola a été officialisé comme membre du Comité de formation en ligne de l'organisation, renforçant ainsi son rôle dans l'élaboration des politiques internationales en matière de tourisme.

Le communiqué précise que la session, qui a célébré le 50e anniversaire de l'organisation, a réuni plus de 160 délégations de pays membres, sous le thème : « Stimuler le tourisme par l'intelligence artificielle : redéfinir l'avenir », mettant l'accent sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la transformation du tourisme mondial.

L'Angola était représenté par le secrétaire d'État au Tourisme, Augusto Kalikemala, le directeur national du Développement touristique, Dinis Quicassa, la cheffe du Département des échanges, Benilde Kussumua Paulo, ainsi que par l'ambassadeur d'Angola en Arabie Saoudite, Frederico Manuel dos Santos e Silva Cardoso.

Au cours de l'événement, les participants ont abordé, entre autres, l'impact et les applications de l'intelligence artificielle sur l'expérience des visiteurs, l'efficacité opérationnelle et la durabilité des destinations touristiques.