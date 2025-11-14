Angola: Des milliers d'Angolais en liesse pour accueillir l'Argentine

13 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — Des milliers de supporters sont descendus dans les rues, dans la soirée de ce jeudi, pour accueillir l'équipe nationale d'Argentine, qui affrontera l'Angola ce vendredi, dans une ambiance d'émotion et de ferveur populaire.

Depuis l'aéroport international 4 de Fevereiro jusqu'à l'hôtel de Conventions de Talatona, une foule enthousiaste a envahi les avenues afin de saluer les idoles du football mondial, parmi lesquelles Lionel Messi, sacré huit fois meilleur joueur du monde.

À leur arrivée vers 21 heures, les joueurs argentins ont été accueillis par des applaudissements nourris, des chants et des drapeaux colorés flottant au vent.

Le trajet jusqu'à l'hôtel s'est transformé en véritable fête populaire, avec des foules massées le long de l'avenue 21 de Janeiro, chantant, agitant des drapeaux et immortalisant l'instant avec leurs téléphones portables et caméras.

Depuis les autobus de la délégation, les joueurs argentins, souriants, saluaient la foule, manifestant leur reconnaissance pour cet accueil chaleureux.

De nombreux fans couraient aux côtés des véhicules, tandis que d'autres brandissaient les drapeaux de l'Argentine et de l'Angola, dans une atmosphère fraternelle et contagieuse.

« C'était un spectacle ! Je n'ai jamais rien vu de pareil. Voir Messi nous saluer a été le plus beau moment de ma vie ! », s'est exclamée Maria João, une étudiante de 19 ans qui a attendu plus de quatre heures sur l'avenue 21 de Janeiro pour apercevoir la star argentine.

La sélection argentine disputera vendredi un match amical contre les Palancas Negras, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, commémoré le 11 novembre.

