Sénégal: Exportations du pays - Une hausse de 4,0% enregistrée en septembre 2025

Au mois de septembre 2025, les exportations du Sénégal ressortent à 420,8 milliards de FCFA contre 404,7 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 4,0%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce relèvement est consécutif à l'augmentation des ventes à l'extérieur des produits pétroliers hors pétrole brut (95,3 milliards de FCFA en septembre 2025 contre 64,6 milliards de FCFA le mois précédent), de crustacés, mollusques et coquillages (18,5 milliards de FCFA contre 11,9 milliards de FCFA), de titane (5,4 milliards de FCFA contre 206,0 millions de FCFA) et de conserves de poisson (5,1 milliards de FCFA contre 1,0 milliards de FCFA).

Cependant, explique l'Ansd, le repli des expéditions d'acide phosphorique (11,4 milliards de FCFA contre 35,5 milliards de FCFA) et de ciment hydraulique (8,1 milliards de FCFA contre 12,6 milliards de FCFA) a limité l'ampleur de cette hausse.

Comparées au mois de septembre 2024, les exportations s'effritent de 0,5%. Leur cumul à fin septembre 2025 s'est établi à 4 097,6 milliards de FCFA contre 2 696,3 milliards de FCFA pour la même période de 2024, soit une hausse de 52,0%.

Les principaux produits exportés, au cours du mois de septembre 2025, sont les huiles brutes de pétrole (108,8 milliards de FCFA), les produits pétroliers hors pétrole brut (95,3 milliards de FCFA), l'or non monétaire (40,7 milliards de FCFA) et les crustacés mollusques et coquillages (18,5 milliards de FCFA).

En septembre 2025, les principaux clients du Sénégal sont le Mali (20,1%), l'Italie (10,9%), l'Espagne (10,6%), les Pays Bas (9,7%), la France (8,1%) et la Suisse (6,2%).