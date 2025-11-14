Sénégal: Importations du pays - L'Ansd note une baisse de 2,9% au mois de septembre 2025

Les importations du mois de septembre 2025 s'établissent à 502,7 milliards de FCFA contre 517,4 milliards de FCFA au mois précédent, soit une baisse de 2,9%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette baisse résulte de la réduction des importations d'autres véhicules terrestres (9,5 milliards de FCFA en septembre 2025 contre 15,4 milliards de FCFA le mois précédent), de riz (26,9 milliards de FCFA contre 41,2 milliards de FCFA), de produits pharmaceutiques (12,6 milliards de FCFA contre 18,3 milliards de FCFA) et des produits pétroliers hors pétrole brut (80,5 milliards de FCFA contre 101,8 milliards de FCFA).

Toutefois, explique l'Ansd, le relèvement des achats à l'extérieur de bois et ouvrages (5,0 milliards de FCFA contre 2,3 milliards de FCFA) ainsi que des fruits et légumes comestibles (9,1 milliards de FCFA contre 6,5 milliards de FCFA) a amoindrie ce recul. Comparées au mois de septembre 2024, les importations se replient de 7,7%. Leur cumul à fin septembre 2025 s'établit à 5 224,5 milliards de FCFA contre 5 164,5 milliards de FCFA pour la même période de 2024, soit une progression de 1,2%.

Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les produits pétroliers hors pétrole brut (80,5 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (44,3 milliards de FCFA), l'huile brute de pétrole (42,4 milliards de FCFA), le riz (26,9 milliards de FCFA) et les métaux communs (22,1 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal au mois de septembre 2025 sont la République populaire de Chine (17,0%), la Russie (9,9%), le Nicaragua (8,4%), la France (7,5%) et l'Inde (6,6 %).

Le solde commercial s'établit à -81,9 milliards de FCFA au mois de septembre 2025 contre -112,8 milliards de FCFA au mois précédent. Cette amélioration du solde est liée à la réduction du déficit vis-à-vis de la France (-3,6 milliards de FCFA en septembre 2025 contre -18,6 milliards de FCFA au mois précédent), des Etats-Unis (-10,1 milliards de FCFA contre -18,6 milliards de FCFA)

et du Brésil (-12,5 milliards de FCFA contre -20,6 milliards de FCFA) ainsi qu'au renforcement de l'excédent à l'égard du Mali (84,3 milliards contre 64,1 milliards de FCFA), de l'Espagne (33,7 milliards de FCFA contre 18,2 milliards de FCFA), et de la République de Guinée (11,2 milliards contre 8,3 milliards de FCFA).

Cependant, le renversement du solde à l'égard de l'Inde (-18,0 milliards de FCFA contre +21,5 milliards de FCFA) combiné au creusement du déficit vis-à-vis de la Chine (-75,8 milliards de FCFA contre -66,8 milliards de FCFA) et du Nigéria (- 9,6 milliards de FCFA contre -3,9 milliards de FCFA) a amoindri l'ampleur de ce déficit. Le cumul du solde commercial sur les 9 premiers mois de 2025 s'établit à -1 126,9 milliards de FCFA contre -2 468,2 milliards de FCFA à la même période en 2024.