Togo: Opérations gratuites pour les malades oculaires à Kantè

Une campagne médicale dédiée au traitement des pathologies oculaires a été lancée jeudi à Kantè, avec pour objectif de permettre à des centaines de patients de retrouver la vue grâce à des consultations et opérations chirurgicales gratuites.

Initiée par l'ONG Humanity First Togo, en partenariat avec le ministère de la Santé, cette mission vise à prendre en charge la cataracte, le glaucome et d'autres affections visuelles fréquemment rencontrées dans les zones rurales.

Dès la première journée, 567 personnes ont été reçues au Centre Hospitalier Préfectoral de la ville. 124 auront besoin d'une intervention chirurgicale. Le tout est gratuit.

La cataracte trouble la vision, mais peut être opérée avec succès.

Le glaucome endommage le nerf optique de manière silencieuse et irréversible s'il n'est pas détecté tôt.