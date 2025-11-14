Togo: Opérations gratuites pour les malades oculaires à Kantè

14 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Une campagne médicale dédiée au traitement des pathologies oculaires a été lancée jeudi à Kantè, avec pour objectif de permettre à des centaines de patients de retrouver la vue grâce à des consultations et opérations chirurgicales gratuites.

Initiée par l'ONG Humanity First Togo, en partenariat avec le ministère de la Santé, cette mission vise à prendre en charge la cataracte, le glaucome et d'autres affections visuelles fréquemment rencontrées dans les zones rurales.

Dès la première journée, 567 personnes ont été reçues au Centre Hospitalier Préfectoral de la ville. 124 auront besoin d'une intervention chirurgicale. Le tout est gratuit.

La cataracte trouble la vision, mais peut être opérée avec succès.

Le glaucome endommage le nerf optique de manière silencieuse et irréversible s'il n'est pas détecté tôt.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.