Togo: Qualité, innovation, normes - Les clés pour faire rayonner le Made in Togo

Comment permettre aux produits togolais de mieux s'imposer sur les marchés africains ? C'est à cette question qu'a tenté de répondre la conférence organisée jeudi à l'Université de Lomé, en présence d'acteurs clés du commerce, de l'entrepreneuriat et des institutions régionales.

Malgré un dynamisme entrepreneurial en hausse, les produits togolais peinent à franchir les frontières régionales. En cause : un accès limité aux financements, une faible maîtrise des normes de qualité, un déficit d'innovation dans la transformation, et une méconnaissance des exigences des marchés cibles.

Partenaire de l'initiative, l'UEMOA a réaffirmé sa volonté d'accompagner les efforts du Togo. Son représentant, Sène Alioune, a insisté sur l'urgence de soutenir les entrepreneurs pour qu'ils deviennent compétitifs à l'échelle continentale, en misant sur la transformation locale et la valeur ajoutée.