Togo: Repenser l'urbanisme

Le Togo s'apprête à lancer un vaste programme de modernisation urbaine baptisé DUGAn (Programme de Développement Urbain des Grandes Agglomérations du Togo), avec le soutien de la Banque mondiale.

Cette initiative d'envergure vise à réinventer les grandes villes du pays, en mettant l'accent sur les infrastructures, la mobilité, l'attractivité économique, et la résilience climatique.

Les villes de Lomé, Tsévié et Kara sont les premières concernées par ce chantier qui ambitionne d'améliorer l'accès aux services essentiels, le cadre de vie des habitants, et de stimuler la croissance locale.

À Kara, située à 420 km au nord de Lomé, un projet structurant est prévu autour de la rivière Kara. L'idée : requalifier la zone avec des solutions fondées sur la nature, développer les cultures maraîchères sur les berges, aménager les voies d'accès, et installer des équipements urbains modernes.

Objectif : faire de cette zone un véritable pôle d'attraction économique, notamment à l'entrée sud de la ville.

Actuellement, une mission conjointe de la Banque mondiale et du gouvernement est à pied d'oeuvre pour identifier les investissements prioritaires, avec une attention particulière portée à l'écoute des communautés locales et à l'alignement avec les besoins des communes.

Au-delà des projets concrets, le DUGAn entend positionner Lomé, Tsévié et Kara comme des moteurs du développement urbain national. Ce programme illustre l'engagement fort de la Banque mondiale aux côtés du Togo pour appuyer des politiques de développement durables, inclusives et tournées vers l'avenir.