Tunis — "Le code de l'environnement, désormais finalisé, devrait entraîner une véritable révolution législative dans le domaine", a affirmé le ministre de l'Environnement, Habib Abid, lors d'une séance plénière consacrée à l'examen du budget du ministère pour l'exercice 2026, qui s'est poursuivie jusqu'à l'aube de vendredi.

Répondant aux questions des députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), il a précisé que ce code, en attente d'être soumis au parlement, a fait l'objet d'une reformulation complète après la révision de 400 articles. Selon lui, cette refonte permettra de renforcer l'efficacité de l'action du ministère grâce à des textes modernisés, à l'adoption de cahiers des charges actualisés et à une plus grande ouverture au secteur privé.

Évoquant le budget 2026, le ministre a indiqué que 90 % des crédits ont été alloués à l'assainissement, soulignant que les travaux de maintenance des infrastructures se poursuivent dans les gouvernorats de Jendouba, Siliana et le Kef, ainsi que dans plusieurs délégations entre Tabarka, Tinja et Beni Mtir.

Il a ajouté que le coût des équipements d'assainissement demeure "très élevé", notamment celui des camions de transport, du traitement et de la valorisation des déchets, dont le prix unitaire dépasse un million de dinars. "Les stations assurent chaque jour l'épuration d'environ un million de mètres cubes d'eaux usées, avec un objectif de réutilisation de 26 % des eaux traitées dans les secteurs agricole et industriel", a-t-il ajouté.

Abid a par ailleurs reconnu que certains projets sont actuellement bloqués, précisant que des recherches de financements sont en cours dans le cadre de partenariats public-privé. Il a annoncé, à cet effet, la conclusion d'un accord avec sept banques portant sur l'ouverture de lignes de financement totalisant 20 millions de dinars, destinées notamment à des projets de production d'électricité à partir des déchets et de conversion de ceux-ci en combustible pour les cimenteries.

Vers la création dun centre national des déchets sanitaires

S'agissant du traitement des déchets médicaux et pharmaceutiques, il a indiqué que neuf entreprises opèrent dans ce secteur et traitent près de 19 000 tonnes de déchets, une demande en hausse depuis la pandémie de Covid-19. Le ministère,a-t-il dit, envisage, en coordination avec le ministère de la Santé, la création d'un centre national des déchets sanitaires.

Concernant les décharges anarchiques, il a évoqué les difficultés liées à leur contrôle, qui demeure une responsabilité partagée entre les ministères de l'Équipement, de l'Intérieur et de l'Industrie. Il a également signalé que le budget de l'Agence nationale de gestion des déchets (ANGED) a été majoré de 100 000 dinars pour permettre des interventions rapides, rappelant que 16 décharges contrôlées reçoivent environ 10 000 tonnes de déchets par jour.

Le ministre a aussi abordé les problématiques de pollution industrielle, en particulier dans les treize usines de transformation de tomates du gouvernorat de Nabeul. Pour préserver la chaîne de production, de l'agriculteur à l'usine, plusieurs réunions ont été organisées afin de réduire les impacts environnementaux liés au rejet des eaux et des matières utilisées, avec un renforcement des contrôles. La fermeture des usines non conformes ou l'imposition d'amendes relève toutefois du ministère de l'Industrie et des juridictions compétentes, a-t-il précisé.

À propos du margine, résidu issu de la production de l'huile d'olive, Abid a rappelé que son département oeuvre à sa valorisation en vue de l'exportation, en collaboration avec les instituts de recherche agricole.

Concernant l'aménagement du littoral, il a indiqué que 240 millions de dinars ont été alloués à l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (APAL), un montant qu'il a jugé "limité" au vu de l'ampleur des interventions nécessaires pour lutter contre l'érosion marine et poursuivre l'enlèvement des gravats. Il a ajouté que six millions de dinars seront également consacrés à la protection des villes.

Abordant enfin la situation environnementale à Gabès, le ministre a souligné que le dossier fait l'objet d'un suivi direct du président de la République, ajoutant que la commission qu'il a ordonné de créer présentera prochainement des solutions concrètes.

Interrogé sur la régularisation des agents du programme "Mécanisme 41", il a indiqué que les contrats de 38 agents ont été renouvelés, tandis que trois dossiers restent en instance devant la justice.

Le "mécanisme 41" est un programme de soutien qui autorise les petites entreprises à collecter les déchets non dangereux sur les routes principales et autour des villes. Il vise à créer des emplois et à améliorer la gestion des déchets en s'appuyant sur des partenariats avec des petites entreprises pour effectuer ces services, en parallèle avec des subventions d'autres fonds.