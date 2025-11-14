Angola: La Banque mondiale financera la construction d'un centre de formation à Lunda-Norte

Dundo — La Banque mondiale (BM) financera la construction d'un centre intégré provincial de formation professionnelle et d'emploi à Lunda-Norte, a appris ce jeudi l'ANGOP.

S'exprimant lors de la Journée nationale des formateurs, João Palata, responsable des services provinciaux de l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (Inefop) à Lunda-Norte, a indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre d'un protocole institutionnel entre le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS) et la Banque mondiale.

Sans dévoiler les détails architecturaux ni le montant du financement, le responsable a précisé que la recherche du site où sera construite l'infrastructure, répondant aux normes modernes, est en cours, suite à la signature du protocole susmentionné.

Il a ajouté que des techniciens de la Banque mondiale et du MAPTSS se rendront dans la province dans les prochains jours pour évaluer et valider le site retenu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon ce responsable, la Banque mondiale exige que le terrain soit facilement accessible et situé en plein centre-ville de Dundo.

Par ailleurs, l'INEFOP (Institut national de la formation professionnelle) a annoncé la mise en oeuvre d'un protocole avec les entreprises minières opérant dans la province, afin de promouvoir les stages professionnels, dans le cadre des politiques d'insertion des jeunes formés dans ses centres.

Actuellement, l'INEFOP ne dispose d'aucun centre permanent à Dundo, chef-lieu de la province de Lunda-Norte, et dispense ses formations dans des unités mobiles.

Depuis 2008, l'INEFOP a formé 15 000 jeunes dans diverses spécialités.

L'INEFOP encadre 26 formateurs dans les municipalités de Dundo, Lucapa et Capenda-Camulemba.