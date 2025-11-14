Angola: Uíge enregistre une augmentation des cas d'AVC sur une période de 10 mois

13 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Uíge — Cent trente et une personnes sont décédées d'un AVC (accident vasculaire cérébral) de janvier à octobre de cette année à l'hôpital général d'Uíge (HGU), sur un total de 331 cas de la maladie enregistrés dans l'unité hospitalière.

Au cours de la même période l'an dernier, le service hospitalier a enregistré 121 décès sur un total cumulé de 351 cas de la maladie.

Par rapport à la même période de l'année précédente, on constate une augmentation de 10 décès liés à la maladie.

Dans une déclaration à l'ANGOP ce jeudi, le directeur médical de l'Hôpital Général (HGU), Lando Nzuzi, a indiqué que le service hospitalier enregistre en moyenne trois à quatre cas de la maladie par jour.

« Le nombre de cas de cette maladie tend à augmenter de façon constante à l'Hôpital Général », a déclaré Lando Nzuzi.

Le responsable a également mentionné que les cas de cette maladie à l'HGU représentent environ 34 % des cas, touchant principalement les hommes de plus de 50 ans.

Par conséquent, le médecin a conseillé à la population de faire de l'exercice, de surveiller son alimentation et de se faire dépister régulièrement.

